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'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Son dakika haberi... Yaz döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan 'de 'dan alınan , büyük tartışma yaratmıştı. Kasımpaşa'nın önemli oyuncularından birini sarı-lacivertli takıma göndermesi 'de yankı uyandırmıştı. , A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, Thiam'ın sözleşmesinde gizli bir madde olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:44 Son Güncelleme: 29.12.2020 17:54 ABONE OL
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Sezona 18 transferle başlayan 'de, da kadroya katılan isimlerden biri olmuştu. ekiplerinden , Thiam'ı sarı-lacivertli takıma bedelsiz olarak gönderdiğini açıklamış ve adeta büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Kasımpaşa konuyla alakalı ise, yaşanan pandemi süreci nedeniyle kulüplere yardımcı olmak istediklerini ve bu yüzden Thiam'ı 'ye, 'ü de 'a bedelsiz olarak verdiklerini açıklamıştı. , Thiam transferine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

, ", Thiam'ı 'ye bedelsiz olarak vermişti. Orada bir madde var.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

, şampiyon olursa 'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Herkes dedi, niye verdi, bize de şu oyuncuyu versin bu oyuncuyu versin. bu anlaşmanın altını doldurmuş aslında.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Şimdilik öyle veriyor ama 'nin şampiyon olması durumunda 'ya 2.5 milyon euro'luk bonus ödenecek." dedi.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli anlaşma! Thiam'ın maddesinde o madde...

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Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...
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