Fenerbahçe Kasımpaşa'ya bonservis ödememişti! Thiam'ın sözleşmesindeki o madde...

Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe'de, Mame Thiam da kadroya katılan isimlerden biri olmuştu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Thiam'ı sarı-lacivertli takıma bedelsiz olarak gönderdiğini açıklamış ve adeta büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Kasımpaşa konuyla alakalı ise, yaşanan pandemi süreci nedeniyle kulüplere yardımcı olmak istediklerini ve bu yüzden Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü de Galatasaray'a bedelsiz olarak verdiklerini açıklamıştı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Thiam transferine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Herkes dedi, niye verdi, bize de şu oyuncuyu versin bu oyuncuyu versin. Kasımpaşa bu anlaşmanın altını doldurmuş aslında.
Şimdilik öyle veriyor ama Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda Kasımpaşa'ya 2.5 milyon euro'luk bonus ödenecek." dedi.
Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli anlaşma! Thiam'ın maddesinde o madde...