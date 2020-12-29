Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımndan 4 ismin biletini kesti. Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan tecrübeli hoca, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı gibi isimlerden beklenmedik bir verim aldı ve liderliğe yerleşti. Yoğun geçecek ikinci yarı için sarı kırmızılı takım ara transfer döneminde rotasyonu genişletecek. Transfer çalışmaları devam ederken yolların ayrılması planlanan isimler de belli oldu. İşte detaylar...
Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Galatasaray'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak.
Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor.
Onun dışında Babel veya Luyindama'ya teklif gelirse değerlendirilecek. Babel, bu sezon sarı kırmızılı takımda 11 maçta 2 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
Luyindama ise sakatlıktan döndükten sonra bu sezon 13 maçta forma şansı bulabildi.
Devre arasında bekleneni veremeyen Etebo'nun kiralık sözleşmesinin de fesih edilmesi bekleniyor.
Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı isme sadece 11 maçta forma verdi. (Fotomaç)