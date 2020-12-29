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Son dakika haberi: 'da yolcuları belirledi!

Son dakika haberleri... 'de yakaladığı çıkışla liderliğe yükselen Galatasaray, bir yandan da ara için çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminin en hızlı takımı olması beklenen Aslan, sezon öncesi yapamadığı takviyeleri telafi etmek istiyor. Galatasaray , bir yandan yapılacak takviyeler için çalışırken bir yandan da takımdan gönderilebilecek isimleri belirledi.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:03 Son Güncelleme: 29.12.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

, takımndan 4 ismin biletini kesti. Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan tecrübeli hoca, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı gibi isimlerden beklenmedik bir verim aldı ve liderliğe yerleşti. Yoğun geçecek ikinci yarı için sarı kırmızılı takım ara döneminde rotasyonu genişletecek. Transfer çalışmaları devam ederken yolların ayrılması planlanan isimler de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan 'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Sekidika bu sezon formasıyla 3 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Onun dışında Babel veya Luyindama'ya teklif gelirse değerlendirilecek. Babel, bu sezon sarı kırmızılı takımda 11 maçta 2 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Luyindama ise sakatlıktan döndükten sonra bu sezon 13 maçta forma şansı bulabildi.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Devre arasında bekleneni veremeyen Etebo'nun kiralık sözleşmesinin de fesih edilmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!

Teknik direktör , Nijeryalı isme sadece 11 maçta forma verdi. (Fotomaç)

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yolcuları belirledi!
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