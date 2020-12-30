Boupendza’nın şovu Hatay’ı coşturdu

Süper Lig'de önceki gün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen karşılaşmada dün Hatayspor, Antalyaspor'u sahadan sildi: 6-0. Bordo-beyazlıların 24 yaşındaki Gabonlu forveti Boupendza, tam 4 golle yıldızlaştı. Maçın 8, 17 ve 22. dakikalarında Boupendza, takımını farka uçururken, Antalya 3 değişiklikbirden yaptı. Ancak bu da Hatay'ıdurduramadı. 35'te Akintola, 45+1'de de yine Boupendza sahneye çıktı. 88'de oyuna girenMirkan, 89'da fişi çekti: 6-0. Hatay puanını 24'e yükseltirken, Antalyaspor Teknik DirektörüErsun Yanal, kariyerindeki enfarklı yenilgisini yaşadı.