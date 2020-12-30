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Boupendza’nın şovu ’ı coşturdu

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Boupendza’nın şovu Hatay’ı coşturdu
Süper Lig'de önceki gün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen karşılaşmada dün Hatayspor, Antalyaspor'u sahadan sildi: 6-0. Bordo-beyazlıların 24 yaşındaki Gabonlu forveti Boupendza, tam 4 golle yıldızlaştı. Maçın 8, 17 ve 22. dakikalarında Boupendza, takımını farka uçururken, Antalya 3 değişiklik birden yaptı. Ancak bu da Hatay'ı durduramadı. 35'te Akintola, 45+1'de de yine Boupendza sahneye çıktı. 88'de oyuna giren Mirkan, 89'da fişi çekti: 6-0. Hatay puanını 24'e yükseltirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgisini yaşadı.

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Boupendza’nın şovu Hatay’ı coşturdu
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