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haberi: 'in 5 maçlık cezası 4 maça indirildi! Tahkim Kurulu...

gelişmesine göre Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü 'in 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi. Fatih Terim, Karagümrük maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na yönelik söylemleri nedeniyle 5 maç ceza almıştı. Cezanın 4 maça indirilmesinden sonra Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında takımının başında olacak.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:41 Son Güncelleme: 31.12.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 4 maça indirildi! Tahkim Kurulu...

Az önce gelen son dakika haberine göre Fatih Terim'in 5 maçlık cezası Tahkim Kurulu kararıyla 4 maça indirildi. A Spor'un son dakika bilgisine göre Fatih Terim'in cezasına indirim yapıldı. Fatih Terim, Karagümrük maçı sonrasında PFDK'ya sevk olmuş ve sonucunda 5 maç ceza almıştı. Fatih Terim'in cezasına itiraz eden Galatasaray'a Tahkim Kurulu'ndan cevap geldi. Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezasını 4 maça indirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA OLACAK!

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında takımının başında olacak. Fatih Terim, Cumartesi günü oynanan Trabzonspor maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.

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Son dakika haberi: Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 4 maça indirildi! Tahkim Kurulu...
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