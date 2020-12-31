Son dakika haberi: Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 4 maça indirildi! Tahkim Kurulu...

Az önce gelen son dakika haberine göre Fatih Terim'in 5 maçlık cezası Tahkim Kurulu kararıyla 4 maça indirildi. A Spor'un son dakika bilgisine göre Fatih Terim'in cezasına indirim yapıldı. Fatih Terim, Karagümrük maçı sonrasında PFDK'ya sevk olmuş ve sonucunda 5 maç ceza almıştı. Fatih Terim'in cezasına itiraz eden Galatasaray'a Tahkim Kurulu'ndan cevap geldi. Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezasını 4 maça indirdi.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA OLACAK!
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında takımının başında olacak. Fatih Terim, Cumartesi günü oynanan Trabzonspor maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.