Berat Özdemir yarışında ben de varım!

Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntılı olan ve bu yüzden yerli takviyelere yoğunlaşan Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Yönetim, Başkent ekibinin performansıyla parlayan 22 yaşındaki yıldızı Berat Özdemir içinGalatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız ekibi Lille'in de istediği Berat'ı, teknik direktörGençlerbirliği,Berat'tanbonservis kazanmak isterken,taliplerin bir hayli çok olmasıda yüzleri güldürüyor. Beşiktaş,gelecek vadeden oyuncuiçinBaşkentyönetimine iletti. Beşiktaş'ınteklifini değerlendirmeye alacaklarınıbelirten kırmızı-siyahlı yönetim, en kısa süredegeri dönüş yapacaklarının da sözünü verdi.10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir,. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.Adı ilk olarak F.Bahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakibi gibi 20 yaşındaki forveti satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duran Beşiktaş, devre arasında teklifiyle Schalke'nin kapısını çalacak. Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor. Kutucu, bu sezon Bundesliga'da 4 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi.