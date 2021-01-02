Berat Özdemir yarışında ben de varım!

Beşiktaş, 5 Ocak’ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara’ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra Fransız Lille’in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği’nin kapısını çaldı
Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntılı olan ve bu yüzden yerli takviyelere yoğunlaşan Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Yönetim, Başkent ekibinin performansıyla parlayan 22 yaşındaki yıldızı Berat Özdemir için geçtiğimiz perşembe günükulübüyle temaslara başladı ve oyuncuyatalip olduğunu resmen iletti. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız ekibi Lille'in de istediği Berat'ı, teknik direktör SergenYalçın'ın çok beğendiği ve mutlaka takımdagörmek istediği öğrenildi.
BONSERVİS ARTI OYUNCU
Gençlerbirliği, 30 Haziran2022'ye kadar sözleşmesi olan Berat'tanbonservis kazanmak isterken,taliplerin bir hayli çok olmasıda yüzleri güldürüyor. Beşiktaş,gelecek vadeden oyuncuiçin taksitler halinde birbonservis bedeli ve aynızamanda takas içinoyuncu vermeye hazırolduğunu Başkentyönetimine iletti. Beşiktaş'ınteklifini değerlendirmeye alacaklarınıbelirten kırmızı-siyahlı yönetim, en kısa süredegeri dönüş yapacaklarının da sözünü verdi.
KİMDİR?
10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 MilliTakımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.
AHMED KUTUCU DERBİSİ!
Adı ilk olarak F.Bahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakibi gibi 20 yaşındaki forveti satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duran Beşiktaş, devre arasında teklifiyle Schalke'nin kapısını çalacak. Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor. Kutucu, bu sezon Bundesliga'da 4 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi.