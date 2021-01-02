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yarışında ben de varım!

, 5 Ocak’ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara’ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra Fransız Lille’in de istediği 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlı yönetim ’nin kapısını çaldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Berat Özdemir yarışında ben de varım!
Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntılı olan ve bu yüzden yerli takviyelere yoğunlaşan Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Yönetim, Başkent ekibinin performansıyla parlayan 22 yaşındaki yıldızı Berat Özdemir için geçtiğimiz perşembe günü kulübüyle temaslara başladı ve oyuncuya talip olduğunu resmen iletti. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız ekibi Lille'in de istediği Berat'ı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği öğrenildi.

BONSERVİS ARTI OYUNCU
Gençlerbirliği, 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Berat'tan bonservis kazanmak isterken, taliplerin bir hayli çok olması da yüzleri güldürüyor. Beşiktaş, gelecek vadeden oyuncu için taksitler halinde bir bonservis bedeli ve aynı zamanda takas için oyuncu vermeye hazır olduğunu Başkent yönetimine iletti. Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacaklarını belirten kırmızı-siyahlı yönetim, en kısa sürede geri dönüş yapacaklarının da sözünü verdi.

KİMDİR?
10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.

AHMED KUTUCU DERBİSİ!
Adı ilk olarak F.Bahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakibi gibi 20 yaşındaki forveti satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duran Beşiktaş, devre arasında teklifiyle Schalke'nin kapısını çalacak. Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor. Kutucu, bu sezon Bundesliga'da 4 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi.

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Berat Özdemir yarışında ben de varım!
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