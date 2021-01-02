Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kazalar aynı yerler farklı

Kazalar aynı yerler farklı

Omar, yine bir yılbaşı gecesi havai fişekle gözünü kaybetme noktasına gelen Viatri ile aynı kaderi paylaştı

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Kazalar aynı yerler farklı
Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlaması sonrası ciddi bir şekilde yaralanan Galatasaraylı Omar, Arjantinli futbolcu Lucas Viatri ile aynı kaderi paylaştı. 29 Aralık 2017'de Uruguay'ın CA Penarol formasını giydiği dönemde yılbaşı kutlamalarına katılan Viatri, havai fişek nedeniyle yüzünden yaralanmıştı. Doktorların, iki gözünün de neredeyse tamamen görme yetisini kaybettiğini açıkladığı Arjantinli futbolcu, 183 gün süren tedavi süreci sonrası 27 maç kaçırmış, ardından sahalara dönmüştü. Öte yandan Kasım 2012'de D.Moskova- Zenit karşılaşmasında kaleci Anton Shunin Zenit taraftarlarının attığı havai fişek ile hafif şekilde yaralanmıştı. Bunun yanında İsveç'te tribünlerde bir dönem moda olan havai fişek atılması ciddi taraftar yaralanmaları nedeniyle yasaklanırken, NFL'den Jason Pierre- Paul da havai fişek yüzünden ellerini kaybetme noktasına gelmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası erişime açıldı! Milli Piyango sorgulama ile şanslı numaralar tam listesi
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi tam sıralı tam liste! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama
Ünlü şarkıcı Sinan Özen yeni yıl mesajında 8 büyük ameliyat geçiren minik kızı Neva ile poz verdi!
Akıncı Fatih Sultan Mehmet’in huzurunda… Dikkat çeken detay geceye damga vurdu!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 199'u arayın
Son dakika: Bir kadının oğluyla birlikte intihar girişimi mide operasyonu ile kurtarıldı
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...
Ece Erken-Şafak Mahmutoğlu aşkının bitiş sebebi ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış...
Son dakika haberler: İzmirli aile kabusa uyandı! "Odada olsaydık hepimiz ölürdük"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazalar aynı yerler farklı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA