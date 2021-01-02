Kazalar aynı yerler farklı

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlaması sonrası ciddi bir şekilde yaralanan Galatasaraylı Omar, Arjantinli futbolcuLucas Viatri ile aynı kaderi paylaştı. 29 Aralık 2017'de Uruguay'ınCA Penarol formasını giydiğidönemde yılbaşı kutlamalarına katılan Viatri, havai fişek nedeniyle yüzünden yaralanmıştı. Doktorların,iki gözünün deneredeyse tamamen görmeyetisini kaybettiğini açıkladığıArjantinli futbolcu, 183 gün süren tedavi süreci sonrası 27maç kaçırmış, ardından sahalaradönmüştü. Öte yandan Kasım 2012'de D.Moskova-Zenit karşılaşmasında kaleciAnton Shunin Zenit taraftarlarınınattığı havai fişek ile hafifşekilde yaralanmıştı. Bunun yanında İsveç'te tribünlerde bir dönem moda olan havai fişek atılması ciddi taraftar yaralanmaları nedeniyle yasaklanırken, NFL'denJasonPierre-Paul dahavaifişekyüzündenellerinikaybetmenoktasınagelmişti.