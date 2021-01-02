Son dakika haberi: Thomas Tuchel hakkında flaş iddia! Alman hoca paylaşılamıyor

ALMAN HOCA PAYLAŞILAMIYOR

İsmi belirtilmeyen adayın Tuchel'in Barcelona için en uygun isim olduğunu düşündüğü vurgulandı. Kötü gidişin devam etmesi durumunda Chelsea'nin de Lampard'ın görevine son verip Tuchel'i göreve getirmek istediğinin altı çizildi.

2.5 YILDA 6 KUPA

PSG'ye 2.5 yılda 6 kupa kazandıran Alman teknik adama yaklaşık 8 milyon Euro tazminat ödenecek. Bu noktada Tuchel'in de bir mola vermeyi düşünmediği ve tekliflere açık olduğu aktarılıyor.