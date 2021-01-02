Son dakika haberi: Thomas Tuchel hakkında flaş iddia! Alman hoca paylaşılamıyor

Son dakika: Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Avrupa liglerinin dev kulüplerinin transfer ilstesinde olduğu iddia edildi. Fanatik'in bir haberine göre, Alman Bild gazetesinde yer alan bir iddiada; PSG'yi çalıştıran başarılı teknik direktör Thomas Tuchel'i Barcelona ve Chelsea kulüplerinin transfer etmek istediği iddia edildi.
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İsmi belirtilmeyen adayın Tuchel'in Barcelona için en uygun isim olduğunu düşündüğü vurgulandı. Kötü gidişin devam etmesi durumunda Chelsea'nin de Lampard'ın görevine son verip Tuchel'i göreve getirmek istediğinin altı çizildi.
2.5 YILDA 6 KUPA
PSG'ye 2.5 yılda 6 kupa kazandıran Alman teknik adama yaklaşık 8 milyon Euro tazminat ödenecek. Bu noktada Tuchel'in de bir mola vermeyi düşünmediği ve tekliflere açık olduğu aktarılıyor.