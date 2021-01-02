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Son dakika haberi: hakkında flaş iddia! Alman hoca paylaşılamıyor

Fransız kulüp 'yi çalıştıran Alman Teknik Direktör dünya devlerinin listesinde olduğu iddia edildi. Gelen son dakika haberine göre Thomas Tuchel'i, İspanyol devi Barcelona ve İngiliz devi 'nin istediği iddia edildi. Barcelona yönetiminin istifası sonrası yapılacak yeni seçimler sonrası Ronald Koeman yerine Alman hocanın getirilmek istediği iddia edildi. Diğer yandan Chelsea'nin teknik direktörü Lampard'ın yerine de Thomas Tuchel'in getirilmek istendiği ciddi iddialara arasında. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 2.1.2021 09:31 Son Güncelleme: 2.1.2021 09:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Thomas Tuchel hakkında flaş iddia! Alman hoca paylaşılamıyor

Son dakika: Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Avrupa liglerinin dev kulüplerinin transfer ilstesinde olduğu iddia edildi. Fanatik'in bir haberine göre, Alman Bild gazetesinde yer alan bir iddiada; PSG'yi çalıştıran başarılı teknik direktör Thomas Tuchel'i Barcelona ve Chelsea kulüplerinin transfer etmek istediği iddia edildi.

ALMAN HOCA PAYLAŞILAMIYOR

İsmi belirtilmeyen adayın Tuchel'in Barcelona için en uygun isim olduğunu düşündüğü vurgulandı. Kötü gidişin devam etmesi durumunda Chelsea'nin de Lampard'ın görevine son verip Tuchel'i göreve getirmek istediğinin altı çizildi.

2.5 YILDA 6 KUPA

PSG'ye 2.5 yılda 6 kupa kazandıran Alman teknik adama yaklaşık 8 milyon Euro tazminat ödenecek. Bu noktada Tuchel'in de bir mola vermeyi düşünmediği ve tekliflere açık olduğu aktarılıyor.

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Son dakika haberi: Thomas Tuchel hakkında flaş iddia! Alman hoca paylaşılamıyor
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