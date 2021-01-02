Testler pozitif

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri pozitif olan oyuncularda düzelme yok.son testleri de negatife dönmedi. Bu isimlerden önce hastalığa yakalanan ve 10 günlük karantina süreci dolmuş olmasına rağmen yapılan son testi de pozitif çıkan Ozan, Kasımpaşa'da yok. Gustavo ve Ozan'ın yer almayacağıFenerbahçe, Kasımpaşa maçında 4-4-2 sistemini uygulamaya devam edecek. Forvette Samatta-Thiam ikilisinin yer alması bekleniyor. Kanatlarda Pelkas, Valencia, savunmada ise Nazım, Lemos, Tisserand ve Novak yer alacak.