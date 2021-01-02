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Testler pozitif

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Testler pozitif
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri pozitif olan oyuncularda düzelme yok. Gustavo, Serdar Aziz ve Caner'in son testleri de negatife dönmedi. Bu isimlerden önce hastalığa yakalanan ve 10 günlük karantina süreci dolmuş olmasına rağmen yapılan son testi de pozitif çıkan Ozan, Kasımpaşa'da yok. Gustavo ve Ozan'ın yer almayacağı orta alanda Mert Hakan ile Sosa ikilisi görev yapacak.

4-4-2 İLE DEVAM
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında 4-4-2 sistemini uygulamaya devam edecek. Forvette Samatta-Thiam ikilisinin yer alması bekleniyor. Kanatlarda Pelkas, Valencia, savunmada ise Nazım, Lemos, Tisserand ve Novak yer alacak.

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Testler pozitif
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