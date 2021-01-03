Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar

: zirveye oynamak için sahaya çıkar

'in 16. haftasında , deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü , maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar. Şimdi 3 gün sonra dinlenmeden nefes almadan bir müsabaka var. Onu kazanıp daha sonra bay geçeceğiz ve sonraki haftalara hazırlanacağız. Oyuncularımı özellikle 2. yarı için tebrik ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 18:58 Son Güncelleme: 3.1.2021 19:07 ABONE OL
Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika: İstanbul'da 3 puan Trabzonspor'un!

Abdullah Avcı, "İlk yarıyı tamamen çöpe attığımız bir durumdu. 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. Dünyanın ve ülkemizin bugün devam eden bir sağlık sorunu var. Bu işte fedekârca hizmet eden sağlıkçıları tebrik etmek gerekiyor. Sizler de bizler de sahne alıyoruz. İnsanlar bu süreci izleyerek geçiriyorlar. Bir yandan Galatasaraylı Omar bir takım sıkıntılar yaşıyor ve biz bunu başka yere çekebiliyoruz. Biz bu oyunun içindeki aktörler dahil, kazanıp kaybediyoruz ama hayat devam ediyor. Bu oyuna lütfen destek olalım" diye konuştu.

İlk yarının istedikleri gibi geçmediğini vurgulayan Avcı, "2. yarı beraber oynama, harkeket etme, daha fazla pozisyona girme, sahip olmayı oluşturduk. Pozisyon sayımız geldiğimiz günden bu yana rakibe pozisyon vermemiz azaldı. Savunmada daha iyiyiz. Her şeyin farkındayız. Oyuna, oyunu geliştiremye ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuz, biz çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Taraftarımız bize sahip çıksınlar. Onları seviyoruz. Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar. Şimdi 3 gün sonra dinlenmeden nefes almadan bir müsabaka var. Onu kazanıp daha sonra bay geçeceğiz ve sonraki haftalara hazırlanacağız. Oyuncularımı özellikle 2. yarı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Pazartesi milyonların gözü o saatte olacak!
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
Son dakika haberler: Ünlü dizi oyuncusu yaşadığı dehşeti anlattı! Motorla kaçırıp tecavüz etti...
Son dakika haberi: Bu sene Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu! İşte 2021 yarışmacıları...
Son dakika haberler: 33 ülkede mutasyon alarmı! Türkiye'nin durumu belli oldu
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı son dakika açıklanıyor! En düşük ve en yüksek 2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Uzman Astrolog Zeynep Turan tek tek açıkladı! İşte Ocak ayında dikkat edilmesi gereken o saatler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA