Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Abdullah Avcı, "İlk yarıyı tamamen çöpe attığımız bir durumdu. 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. Dünyanın ve ülkemizin bugün devam eden bir sağlık sorunu var. Bu işte fedekârca hizmet eden sağlıkçıları tebrik etmek gerekiyor. Sizler de bizler de sahne alıyoruz. İnsanlar bu süreci izleyerek geçiriyorlar. Bir yandan Galatasaraylı Omar bir takım sıkıntılar yaşıyor ve biz bunu başka yere çekebiliyoruz. Biz bu oyunun içindeki aktörler dahil, kazanıp kaybediyoruz ama hayat devam ediyor. Bu oyuna lütfen destek olalım" diye konuştu.