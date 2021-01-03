Son dakika: İstanbul'da 3 puan Trabzonspor'un!

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Vodafone Park'ta Fatih Karagürmük'e konuk oldu. Karşılşamanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'ün golünü ise 70'te Jure Bakovec kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'da maçın 10. dakikasında Ekuban'ın attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi.

Geçen hafta sahasında Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini almıştı. Başarılı grafiğine devam eden Fırtına, ligde 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN 17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor, rakibinin ev sahibi olarak oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisine de son verdi. Fatih Karagümrük, 2020 yılında TFF 1. Lig ve Süper Lig'de ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak geçtiğimiz yılı yenilgisiz tamamlamıştı. Trabzonspor, bu galibiyetle rakibinin 17 maçlık serisine de son verdi.

NWKAEME VE EKUBAN LİGDEKİ 4. GOLLERİNİ ATTI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban bu sezon ligdeki 4. gollerini Fatih Karagümrük maçında attı. Bu sezon ilk golünü bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında atan Nwakaeme, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya 4-3 yenildiği maçta da takımının 2 golüne imza atmıştı. Ekuban ise Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

BALKOVEC'İN İLK GOLÜ TRABZONSPOR'A

Fatih Karagümrük'ün Sloven oyuncusu Jure Balkovic, kırmızı-siyahlı forma ile ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderdi. Balkovic, mücadelenin 70. dakikasında attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

BIGLIA SAKATLANDI!

Fatih Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıktı. Biglia, karşılaşmanın 35. dakikasında yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.