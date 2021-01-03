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, 'in sinirleriyle oynadı!

Almanya 'da lider , 2-0 geriye düştüğü karşılamada ’i ikinci yarıda attığı gollerle 5-2 yendi. ekibine galibiyeti getiren golleri , , ve (2) kaydetti.

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Giriş Tarihi: 3.1.2021 23:11 ABONE OL
Mainz, Bayern Münih'in sinirleriyle oynadı!

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılamada Mainz 05'i ikinci yarıda attığı gollerle 5-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 14. haftasında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Mainz 05'i konuk etti.

Konuk ekip ilk yarıyı 32. dakikada Jonathan Burkhardt ve 44. dakikada Alexander Hack'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 50. dakikada Joshua Kimmich ve 55. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi, 70. dakikada Niklas Süle ve 76. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 4-2 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümünde 83. dakikada Robert Lewandwoski ile bir gol daha bulan kırmızı-beyazlılar karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 33'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Mainz 05 ise 6 puanla 17 sırada kaldı.

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Mainz, Bayern Münih'in sinirleriyle oynadı!
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