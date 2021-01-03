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Son dakika... : Zirvede olmaktan memnunuz

Son dakika haberi... 'in 16. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar 'Koudou ve Hasic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kartal, 2021'in ilk maçında 3 puana uzanarak liderlik koltuğuna oturdu. Zorlu müsabakanın ardından deneyimli teknik adam , değerlendirmelerde bulundu. Zirvede olmaktan memnun olduklarını belirten Yalçın, "Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için. Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar." dedi.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 21:50 Son Güncelleme: 3.1.2021 21:51 ABONE OL
Son dakika... Sergen Yalçın: Zirvede olmaktan memnunuz

Son dakika haberi... Süper Lig'de Kayserispor'u yenen Beşiktaş, 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. N'Koudou ve Hasic'in golleriyle kazanan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Her hafta maç maç ilerlediklerini ifade eden Yalçın, "Lider olmaktan memnunuz" şeklinde konuştu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için. Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı. Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk maçtan önce. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki.

Bu tür maçlarda gol geç gelebiliyor, gayet doğal. Oyuncularım akıllı oynayıp sağlam durdular. Çarşamba günü maçımız var, o maça hemen hazırlanmamız lazım, çok fazla bu maça takılıp kalamayız. Böyle bir süreçle başkanımız ve asbaşkanımızın yanımızda olmasını isterdik. İnşallah yanımızda olurlar ve kısa sürede dönerler. Tüm pandemi hastaları sağlıklarına kavuşur inşallah bir an önce. Pandemi sıktı artık, dünya inşallah sağlıklı hale gelir kısa sürede.

Sondaki hareket birlikteliğin ve beraberliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel. Herkes birbiri için sahada mücadele ediyor. Bizde as, yedek, o oynadı ayrımı yok, herkes oynayabilir.

Bazen rotasyon yapalım diyoruz ama bizde rotasyon yok, zaten her oyuncumuzu oynatıyoruz. O gün kim gerekiyorsa onu oynatıyoruz. Oyuncularımız da farkında. Onların saygısını ve güvenini kazanmak çok önemli, bunu kazanıysak ne mutlu bizim ekibimize.

Sırayla gidiyoruz, çarşambaya odaklanmamız lazım. Hafta sonuna bakamayız. Ghezzal olabilir, bugün riske atmak istemedik. Aboubakar salı dönüyor, bakacağız. Gökhan ve Ljajic idmanlara başladı, 4-5 gündür dışarıda tutuyoruz onları kondisyoner eşliğinde."

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Son dakika... Sergen Yalçın: Zirvede olmaktan memnunuz
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