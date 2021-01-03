Son dakika... Sergen Yalçın: Zirvede olmaktan memnunuz

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için. Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı. Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk maçtan önce. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki.