Fenerbahçe de artık var! Berat Özdemir yarışı kızıştı!

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 1 gün kala tüm kulüpler Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde. Trabzonspor'un ardından G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi. G.Birliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı. 4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon Euro'luk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti. Ancak henüz bir anlaşma çıkmadı. Fenerbahçe cephesinde de bekleyiş hakim. Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi. Stoper ve kanat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yapılacak satışa göre santrfor ve orta alan için de girişim yapabilecek. Satılacak oyuncunun mevkisine göre de strateji değişebilecek. Öte yandan Berat, dün takımının Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Sebebinin ise transfer görüşmeleri olduğu iddia edildi.



GÖZLER EROL BULUT'TA

F.BAHÇE, bugün Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Caner, Tolga ve Perotti forma giyemeyecek. Karantinadan çıkan Ozan ve Gustavo'nun durumu maç saatinde netleşecek. Erol Bulut'un Ozan'ı ilk 11'de oynatması, Gustavo'yu ise kulübede oturtması bekleniyor.



SERDAR'IN DÖNÜŞÜ

F.Bahçe'de testi negatif çıkan Serdar Aziz dün takımla çalışırken kadroya girme ihtimali doğdu. Gustavo ve Ozan da idmana çıkarken, Gökhan salonda çalıştı.



GÜRCAN BİLGİÇ - BİR GÖRÜŞ -

Yük Jose Sosa'nın omuzlarında

Sakatların dönüşüne sevinirken, ilk 11'indeki 4 oyuncunun durumunun belirsizliği Erol Bulut'u zora soktu. Kasımpaşa da derbilerde iyi oynayan bir takım. Takımın dengesi Gustavo'ydu. Bundan çok etkileneceklerdir. Ancak uzun süre sonra Samatta ve Valencia'ya kavuşuyorlar. Bu da ofansif olarak oyuna pozitif yansır. Bütün iş Sosa'ya düşecek. Tecrübesiyle takımı doğru yönetmesi ve oyunun tansiyonunu ayarlaması gerekiyor.