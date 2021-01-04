Sağ bek aranıyor

Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi.Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı. Bu sezonu kapatanFFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.Galatasaray'da geride kalan 16 haftada 19 futbolcu 30 kez sakatlık yaşarken, toplamda 68 maçı kaçırdılar. Oyuncuların toplamda sahalardan uzak kalma süresi 458 gün olurken, 8 defa da Koronavirüs vakası ile karşılaşıldı. Falcao, Babel ve Emre Akbaba 8 kezle en fazla maç kaçıran isimlerdi. Saracchi 3 kezle en fazla sakatlık yaşayan oyuncu, Emre Akbaba 83 günle en fazla sahalardan uzak kalan futbolcu oldu. Aslan, yarınki Konya maçına kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç, sarı kart cezalıları Arda ve Marcao ile sakat olan Falcao, Etebo ve Faghouli'den yoksun çıkacak. 2 ay sonra sonra dün ilk kez takımla idmana çıkan Babel ise Konya'ya götürülecek.Antalyaspor maçındaki puan kaybını Fatih Terim ve yardımcıları, Feghouli'nin yokluğuna bağladı. Mücadeleyi tekrar izleyen teknik heyet, ''Kapanan takımları çözmekte zorlanıyoruz. Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu'' görüşünde birleşti. Konya deplasmanında da takımını yalnız bırakacak Cezayirli yıldızı, sağlık heyeti Gençlerbirliği maçına yetiştirmeye çalışıyor.