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Sağ bek aranıyor

Omar Elabdellaoui’nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray’ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Sağ bek aranıyor
Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi. Yönetim, orta saha ve kanat forvet dışında sağ bek transferi için de arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı. Bu sezonu kapatan Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.

SAKATLIKLARDAN NEFES ALAMADI
Galatasaray'da geride kalan 16 haftada 19 futbolcu 30 kez sakatlık yaşarken, toplamda 68 maçı kaçırdılar. Oyuncuların toplamda sahalardan uzak kalma süresi 458 gün olurken, 8 defa da Koronavirüs vakası ile karşılaşıldı. Falcao, Babel ve Emre Akbaba 8 kezle en fazla maç kaçıran isimlerdi. Saracchi 3 kezle en fazla sakatlık yaşayan oyuncu, Emre Akbaba 83 günle en fazla sahalardan uzak kalan futbolcu oldu. Aslan, yarınki Konya maçına kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç, sarı kart cezalıları Arda ve Marcao ile sakat olan Falcao, Etebo ve Faghouli'den yoksun çıkacak. 2 ay sonra sonra dün ilk kez takımla idmana çıkan Babel ise Konya'ya götürülecek.

'FEGHOULİ OLSA MAÇI ÇÖZERDİ'
Antalyaspor maçındaki puan kaybını Fatih Terim ve yardımcıları, Feghouli'nin yokluğuna bağladı. Mücadeleyi tekrar izleyen teknik heyet, ''Kapanan takımları çözmekte zorlanıyoruz. Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu'' görüşünde birleşti. Konya deplasmanında da takımını yalnız bırakacak Cezayirli yıldızı, sağlık heyeti Gençlerbirliği maçına yetiştirmeye çalışıyor.

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Sağ bek aranıyor
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