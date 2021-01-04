Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Joao Pereira'dan veda mesajı!

Son dakika: 'un tecrübeli oyuncusu 'dan veda mesajı!

'un Portekizli sağ beki 'dan veda mesajı geldi! Bu sezon formasını Serkan Asan'a kaptıran Pereira, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Geleceğin neler göstereceğini bilmediğini söyleyen Pereira, bu şehir ve taraftarın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Bu paylaşım veda mesajı olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:02 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Joao Pereira'dan veda mesajı!

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Portekizli futbolcunun bu paylaşımı, Trabzonspor'a veda ediyor şeklinde yorumlandı. İşte Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pereira'nın o paylaşımı...

"Her zaman takımı için elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bu sayede bordo-mavili taraftarlarla sağlam bir ilişki kurduğunu belirten Pereira, "Tam 4 yıl önce bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak" ifadelerini kullandı."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin 2021 zamlı maaşları
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı 2021 belli oldu! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Zam oranı için kritik enflasyon verisi açıklandı
Son Dakika: Memur ve emekli maaşı ocak zammı açıklandı! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
SON DAKİKA | 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
PKK'da son dakika skandalı! Derede yıkanan kadınlara tecavüz
Bu haftanın BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor
Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
İşte Murat Gezer’in yeni aşkı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Joao Pereira'dan veda mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA