Diego Costa transfer kararını verdi!

Ara transfer dönemi bugün itibariyle başladı. Galatasaray'ın da yakından takip ettiği ve Atletico Madrid ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden İspanyol golcu Diego Costa gelen transfer tekliflerini değerlendirdi.

İNGİLİZ BASININDAN DİEGO COSTA HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın da transfer listesinde olan İspanyol golcü Diego Costa, gele teklifler sorası kararını verdi. İngiliz basınından Diego Costa ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre, Brezilya asıllı İspanyol santrafor Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. İngiliz basını Wolverhampton'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken yıldız golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.

Kaynak: A Spor