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Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 17. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:56 ABONE OL
Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00'de başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Korona virüs testi negatif çıkan Caner Erkin antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Serdar Aziz ise çalışmalarını salonda sürdürdü. Ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, perşembe günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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