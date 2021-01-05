Yunus fazla uçtu!

Trabzonspor, Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı25 kez Türk Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den başka talipleri olması nedeniyle yüksek bedel istediği de ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin ise limitlerin üzerine çıkmak gibi bir düşünce yok.Yunus'un Almanya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı.kentinde 24 Şubat 1992'de doğan Yunus Mallı, Almanya'nın U17, U18, U19, U20, U21 takımlarında forma giyerken sonrasında Türkiye'yi seçerek A Milli Takım ile yola devam etti. Kassel alt yapısı sonrasında Mönchengladbach, Mainz ve Union Berlin formaları giyerken Bundesliga'da toplam 10 sezon oynayan Mallı, 209 maçta 36 gol buldu. Orta sahada hücuma yönelik olarak forma giyen Yunus kanat forvet olarak da görev alabiliyor.