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Son dakika! Beşiktaş'ta hedef 5'te 5! Rakip ...

Son dakika haberi... 'de oynadığı son 4 maçı kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, sahasında 'u konuk ediyor. Kartal'ın hedefi averajla 'ya kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak. 'ın öğrencileri Karadeniz temsilcisini de yenerek 5'te 5 yapmanın planları içinde. Son olarak 'u deviren siyah-beyazlılar, geride kalan dilimde 31 puan topladı. Beşiktaş'ta , Ljajic ve maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesinde Çaykur Rizespor ise 20 puanda. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Son dakika! Beşiktaş'ta hedef 5'te 5! Rakip Çaykur Rizespor...

SON DAKİKA: Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 maçta BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar, 5'te 5 yaparak liderliği Gaziantep FK'dan devralmak istiyor. Kartal ligde 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi alarak 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanda.

BEŞİKTAŞ'A 3 EKSİK...

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılarda Atiba, Ljajic ve Gökhan Töre maç kadrosuna alınmadı.

Siyah beyazlılarda annesinin cenazesi için gittiği Kamerun'dan dönen Vincent Aboubakar, maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklığını atlatan Ghezzal kadroda yer alırken, Atiba rotasyon, Ljajic ve Gökhan Töre ise henüz hazır olmamaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza-Ghezzal-Mensah-Dorukhan-N'Koudou, Larin.

MENSAH VE VİDA SINIRDA...

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARTAL'DAN ÇİFTE SERİ...

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

BEŞİKTAŞ'IN KALESİ GOLE KAPANDI...
Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

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Son dakika! Beşiktaş'ta hedef 5'te 5! Rakip Çaykur Rizespor...
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