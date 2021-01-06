Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu... (CANLI)

evinde 'yi ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu... (CANLI)

Geçen hafta deplasmanda Karagümrük'ü mağlup eden moralli , evinde 'yi ağırlıyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor transfer dönemine de hızlı girdi. Bordo mavililer Gençlerberliği'nden Berat Özdemir'i transfer etti. Enzo Perez için de girişimler sürüyor. İşte Trabzonspor - Göztepe maçının canlı anlatımı..

Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:12 ABONE OL
Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu... CANLI

Trabzonspor - Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, evinde Göztepe engelini aşıp 3 puanı kazanmak istiyor. 23 puandaki Trabzonspor, puanını 26 yapma hedefinde. İşte karşılaşma hakkındaki bilgiler...

Trabzonspor'da Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Covid-19 nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Göztepe'nin yeni transferi Beykan Şimşek ise maç kadrosunda yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hosseını, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djanıny

YEDEKLER

Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Kamil Ahmet, Flavio, Ahmet Canbaz, Joao Pereira, Ahmetcan, Faruk, Afobe

GÖZTEPE

İrfan Can, Murat Paluli, Atınç, Mıhojevıc, Berkan, Obinna, Soner, Napoleonı, Halil Akbunar, Ndiye, Brown Ideye

YEDEKLER

Megyeri, Titi, Gassama, Burekovic, Kubilay, Mossoro, Beykan, Yalçın Kayan, Burak Süleyman, Trıpıc

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haberi: Rüya gerçek oldu Mesut Özil Fenerbahçe'de! Yıldız oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu
SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama! "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz"
Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı!
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı açıklaması!
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Son dakika haberi: Seren Serengil'in aşırı zayıf hali korkuttu! Seren Serengil "Kilo vermemi durduramıyoruz..."
Son dakika haberler... Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu... (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA