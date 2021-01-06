Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu... (CANLI)

Trabzonspor - Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, evinde Göztepe engelini aşıp 3 puanı kazanmak istiyor. 23 puandaki Trabzonspor, puanını 26 yapma hedefinde. İşte karşılaşma hakkındaki bilgiler...
Trabzonspor'da Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Covid-19 nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Göztepe'nin yeni transferi Beykan Şimşek ise maç kadrosunda yer alıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
TRABZONSPOR
Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hosseını, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djanıny
YEDEKLER
Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Kamil Ahmet, Flavio, Ahmet Canbaz, Joao Pereira, Ahmetcan, Faruk, Afobe
GÖZTEPE
İrfan Can, Murat Paluli, Atınç, Mıhojevıc, Berkan, Obinna, Soner, Napoleonı, Halil Akbunar, Ndiye, Brown Ideye
YEDEKLER
Megyeri, Titi, Gassama, Burekovic, Kubilay, Mossoro, Beykan, Yalçın Kayan, Burak Süleyman, Trıpıc