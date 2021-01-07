Fırtına geliyor

Trabzonspor'u dün gece öne geçiren golü atan Caleb Ekuban, iç sahada üst üste 4. maçında ağları havalandırdı. Gana asıllı İtalyan futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığıattığı gollerle Süper Lig kariyerindeki en uzun seriyi yakaladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu ayrıca geçen hafta daTrabzonspor'a üç puanı getiren golü atmıştı.Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, "Bizim için eşik atlama maçıydı. Hoca beni daha çok 10 numara pozisyonunda görmek istiyor. Ekuban'la iyi anlaşıyoruz. Ben de 10 numarada kendimi daha rahat hissediyorum. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.Trabzon'un Göztepe 11'inde geçen hafta oynanan Karagümrük maçına göre tek değişiklik vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı orta sahada Flavio'nun yerine Abdülkadir Ömür'e şans verdi. Sakatlığı bulunan Hugo ve izinli Yusuf Sarı kadroda yer almadı.Ekuban'ın tek golüyle üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, Aralık 2001'den bu yana Göztepe karşısında Süper Lig'deki ilk iç saha galibiyetini aldı.Trabzonspor, Göztepe karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı maçı oynadı.