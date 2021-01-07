Fırtına geliyor

Trabzonspor, Göztepe’yi Ekuban ile yıktı ve bay haftasına 3 puanla girdi. Takım savunması ile kalesini koruyan bordo-mavililer, Djaniny'nin hazırladığı pozisyonda Ekuban ile öne geçti. Nwakaeme'nin de bir vuruşu direğe takıldı. Fırtına bu sonuçla puanını 26'ya yükseltip, Avcı ile çıkışını sürdürdü
Giriş Tarihi: 7.1.2021ABONE OL
EKUBAN VARSA SORUN YOK
Trabzonspor'u dün gece öne geçiren golü atan Caleb Ekuban, iç sahada üst üste 4. maçında ağları havalandırdı. Gana asıllı İtalyan futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı BBErzurumspor (1-0), Sivasspor (1-1), Çaykur Rizespor (2-1)ve dün de Göztepe'ye attığı gollerle Süper Lig kariyerindeki en uzun seriyi yakaladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu ayrıca geçen hafta da Karagümrük maçında Trabzonspor'a üç puanı getiren golü atmıştı.
HOCAM BENİ 10 NUMARADA GÖRMEK İSTİYOR
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, "Bizim için eşik atlama maçıydı. Hoca beni daha çok 10 numara pozisyonunda görmek istiyor. Ekuban'la iyi anlaşıyoruz. Ben de 10 numarada kendimi daha rahat hissediyorum. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.
11'DE TEK DEĞİŞİKLİK ÖMÜR
Trabzon'un Göztepe 11'inde geçen hafta oynanan Karagümrük maçına göre tek değişiklik vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı orta sahada Flavio'nun yerine Abdülkadir Ömür'e şans verdi. Sakatlığı bulunan Hugo ve izinli Yusuf Sarı kadroda yer almadı.
20 YILLIK SERİ SONA ERDİ
Ekuban'ın tek golüyle üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, Aralık 2001'den bu yana Göztepe karşısında Süper Lig'deki ilk iç saha galibiyetini aldı.
551
Trabzonspor, Göztepe karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı maçı oynadı.