SON DAKİKA: Galatasaray’ın transferdeki yol haritası belli oldu! Aslan sil baştan!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın transfer haritası belli olmaya başladı. Ara transfer döneminin başlamasıyla son dakika transfer haberleri de peş peşe gelmeye başladı. SABAH SPOR dün manşetine taşıdığı ''Aslantepe'de üçlü transfer zirvesi'' haberinin perde arkasını aralıyor. FFP yüzünden 1 milyon Euro limiti bulunan Galatasaray, oyunca satarak bütçesini artırmanın yollarını arıyor. Galatasaray'da transfer haritası da netleşmeye başladı. İşte sarı-kırmızılı kulübün Ocak ayındaki yol haritası...
SON DAKİKA SERİ VE ONYEKURU GELİYOR
Fatih Terim'in geri dönmelerine onay verdiği Seri ile Onyekuru için Fulham ve Monaco ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Seri için kiralama bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 5 milyon Euro'nun altında satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.
SEKİDİKA VE ETEBO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sekidika ve Etebo gidiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Seri ve Onyekuru'nun dönüşü için Etebo ve Jesse Sekidika ile yollarını ayıracak. Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Sekidika da Süper Lig'de düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.
SEKİDİKA
GALATASARAY'DA FORVET ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR
Forvet transferi, Falcao'ya bağlı. Diagne için tekliflere açık olan Galatasaray, Falcao ile devam etmek istemiyor. Kolombiyalı golcünün ağır sözleşme şartları, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Falcao'nun gönderilmesi halinde forvete takviye planlanıyor.
OMAR'IN YERİNE SAĞ BEK ARANIYOR
Mayıs ayına kadar gözlerindeki tedavi devam edecek Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. Linnes'i yeterli bulmayan Aslan, sağ bek arayışlarına başladı.
TAYLAN'A ZAM, YILDIZLARA GÖZDAĞI
Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak, yeni sözleşme bekleyen Belhanda ve Emre Akbaba'nın durumuna ise sezon sonunda karar verilecek.
2021 MODEL ASLAN
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