Kaynak bulundu Fenerbahçe Mesut oldu!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı...Kanarya'nın birkaç gün içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.F.Bahçe taraftarı olduğu bilinen Mesut, önceki gece İstanbul'daydı.Daha önce bir noktaya getirilen transferin detayları konuşuldu.Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı iddia edildi.Fenerbahçe ile söz kesen Mesut, görüşmenin ardından sabah saatlerinde Londra'ya döndü. Gurbetçi futbolcunun, sezon sonuna kadar sözleşmesinin olduğu Arsenal ile ilişiğini kestikten sonra İstanbul'a geleceği ve sarı- lacivertlilerle resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. Arsenal'de yarım sezonda 7.5 milyon Euro kazanan tecrübeli 10 numara, bu sezon 6 ay için F.Bahçe'den 1.5 milyon Euro alacak. Kalan alacağınıise İngiliz kulübü karşılayacak.MESUT Özil, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği bir fotoğraf sonrası Almanya'da adeta lince uğrayarak ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Kendisini eleştiren Almanya Futbol Federasyonu'na tepki gösteren yıldız oyuncu, "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim" diyerek Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı. Almanlar, Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğrafı içlerine sindiremedi.ABD'DEN çok önemli teklif alan Mesut Özil'in Fenerbahçe tercihinde ailesinin de etkisinin büyük olduğu bildirildi.Aynı şekilde Mesut da Fenerbahçe'de ve İstanbul'da futbol oynamak istiyor. İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdıkları villanın her detayıyla özel olarak ilgilenen Amine Özil'in, İstanbul günlerinin başlaması için sabırsızlandığı öğrenildi.MESUT Özil kariyerinin başında, Werder Bremen'in resmi internet sitesine verdiği röportajda Almanya dışındaki favori kulüplerinin Barcelona ve Fenerbahçe olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Mesut kariyerinin bir döneminde bu iki takımda oynamak istediğini de belirtmişti. Ardından İspanya'da Real Madrid forması giyen Türk asıllı yıldız oyuncunun Barcelona hayali gerçekleşmedi ama Fenerbahçe hayaline kısa süre içerisinde kavuşacak.Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.Çok yetenekli ama fiziki sorunu olabilirtip konular bana sorulunca hep aynı cevabı veriyorum; dünya çapında bir yıldız da olsa fizik olarak kuvvetli olması lazım. Aksi takdirde üstün yetenekler bir şey ifade etmiyor.Üstelik devre arası olup da 2-3 haftalık kamp dönemi de yok. Bu bakımdan yapacağı katkı soru işareti. Zaman içinde takıma ne katacağını göreceğiz.Kaymağın kaymağı bir transfer olacakÖzil, Avrupalıların 'creme de la creme' dediği yani kaymağın kaymağı diye nitelediği üst düzey bir oyuncu. Böyle bir transfer şampiyon olmak için yapılır ama esasında bir vizyondur.Böyle bir oyuncuyu almak sadece taraftarınıza değil rakiplerinize de mesaj verir, yerinizi belirlersiniz. En son Dick Advocaat, "Büyük takımın büyük oyuncusu olur" diyerek Fenerbahçe'nin klasman ayarını yapmıştı. Pandemi ve sıkıntılı finansal süreç içinde kulübe külfet getirmeden Mesut Özil gibi bir oyuncuyu almak büyük başarıdır.Fenerbahçe büyük bir işe imzasını attıyıl önce Sneijder Türkiye'ye geldiğinde alacağı ücret ile 'Takım içi dengeleri bozar' deniyordu. O zaman Hollandalı için "Hayır, takım içi dengeleri değil ligin dengesini bozar' ifadesini kullanmıştım. Mesut Özil'in kariyerine bakıldığında aynı cümleyi kurmak mümkün. Neredeyse bir yıldır futbol oynamadığını hepimiz biliyoruz. Bardağın dolu tarafında' gerçeği var. Mesut, Real Madrid öncesinde Kadıköy'de bir UEFA Kupası finali kaybetmişti. Kendi vatanında F.Bahçe formasıyla ilk kez sahne alacak. Uzun süre futboldan uzak kalmak, Almanya ve İngiltere'de sayısız ve haksız eleştirinin kurbanı olmak, bütün bunlar motivasyon kaynağı. Elbette Mesut'un gelişiyle birlikte forma kaygısı taşıyacak olan oyuncular da olacak F.Bahçe'de. Pelkas ya da Mert Hakan Yandaş gibi.