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: "Özil'in durumu birkaç gün içinde çözülecek"

Teknik Direktörü , adı ile anılan 'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:59 ABONE OL
Mikel Arteta: Özil'in durumu birkaç gün içinde çözülecek
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu Mesut Özil için hocasından flaş bir açıklama geldi. Özil'in durumunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağını açıklayan Arteta, "Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" dedi.

Arsenal'de haftada 350 bin Sterlin kazanan 32 yaşındaki yıldızla Fenerbahçe ve DC United'ın yanı sıra birçok kulübün de temasta olduğu belirtildi.

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Mikel Arteta: "Özil'in durumu birkaç gün içinde çözülecek"
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