Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Son dakika: 'da transfer zirvesi! , ve ...

Son dakika transfer haberleri... 'de çıktığı son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı takım, sezon başı transfer dönemini sessiz geçirdi ve teknik direktör 'in istediği isimleri takıma kazandıramadı. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen ve hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da transfer toplantısı Aslantepe'de gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 07:54 Son Güncelleme: 7.1.2021 07:55 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Aslantepe'de gerçekleşen toplantıya Başkanı , Galatasaray 2. Başkanı ve Galatasaray Teknik Direktörü katıldı. Toplantını ana gündemi takviye yapılacak mevkiler ve gönderilmesi gereken futbolculardı. Terim, 3 bölgeye transfer isterken gönderilebilecek isimleri de yönetime bildirdi. İşte o toplantının detayları...

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

'da 4-3'lük yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör , Konya dönüşü ayağının tozuyla 'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Başkan ve 2. Başkan 'la bir araya gelen , mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Ayrıca , orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ
Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, 'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. 'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan , FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon Euro'luk bütçeye sahip.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan 'nın yanı sıra ve gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

G.SARAY İÇİN 'SERI' ZAMANI
Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan , Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Etebo yerine eski oyuncusu 'yi düşünen sarı-kırmızılılar, ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

FRANSIZLAR'I GERİ ÇEVİRDİ
Ancak bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

29 yaşındaki Fildişi Sahilli 6 numara, Fransa'dan teklifler alsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

'le tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, 'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

'da kadro dışı bırakılan , bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası'nda 2 maçta görev aldı.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Fildişi Sahilli orta saha, 2019- 20 sezonunda formasını giydiği 'da ise 37 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistle skora 6 kez katkı sağladı.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

OMAR'IN LİSANSI ASKIYA ALINIYOR
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. , yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu İnstagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

"Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum."

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

FALCAO EN AZ BIR AY YOK!
Trabzonspor maçında 5 dakika süre alarak 60 gün sonra sarıkırmızılı takıma dönüş yapan ancak Antalyaspor karşılaşmasında yeniden sakatlanan Radamel Falcao'dan 'a kötü haber geldi.

Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (Kısmı yırtık ve kanama) tespit edilen Kolombiyalı golcünün en az bir ay yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Falcao böylece ligin ilk yarısını kapatmış oldu.

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Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...
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