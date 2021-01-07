Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...

Aslantepe'de gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı. Toplantını ana gündemi takviye yapılacak mevkiler ve gönderilmesi gereken futbolculardı. Terim, 3 bölgeye transfer isterken gönderilebilecek isimleri de yönetime bildirdi. İşte o toplantının detayları...
Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti.
Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Fatih Terim, mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.
GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ
Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. Süper Lig'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan Galatasaray, FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon Euro'luk bütçeye sahip.
G.SARAY İÇİN 'SERI' ZAMANI
Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Etebo yerine eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünen sarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti.
FRANSIZLAR'I GERİ ÇEVİRDİ
Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli 6 numara, Fransa'dan teklifler alsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı.
Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.
Fulham'da kadro dışı bırakılan Jean Michael Seri, bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası'nda 2 maçta görev aldı.
Fildişi Sahilli orta saha, 2019- 20 sezonunda formasını giydiği G.Saray'da ise 37 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistle skora 6 kez katkı sağladı.
OMAR'IN LİSANSI ASKIYA ALINIYOR
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.
Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.
Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu İnstagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum."
FALCAO EN AZ BIR AY YOK!
Trabzonspor maçında 5 dakika süre alarak 60 gün sonra sarıkırmızılı takıma dönüş yapan ancak Antalyaspor karşılaşmasında yeniden sakatlanan Radamel Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (Kısmı yırtık ve kanama) tespit edilen Kolombiyalı golcünün en az bir ay yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Falcao böylece ligin ilk yarısını kapatmış oldu.