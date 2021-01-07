Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Zeno'nun iddiasına göre; Muriç, Lazio'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak Simone İnzaghi beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Bu aşamada da Galatasaray oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.