Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Son dakika: Galatasaray'dan 'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başı transfer döneminde 'ye nazaran sessiz kalan Galatasaray, devre arasında ise rakibinin gerisinde kalmak istemiyor. Fenerbahçe, ekibi 'i kadrosuna katmaya çok yaklaşmışken, Galatasaray'dan da sarı lacivertli takımı çıldırtacak bir transfer hamlesi geldi.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:23 Son Güncelleme: 7.1.2021 09:31 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Transfer haberi: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor... Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, skatlıktan kurtulamayan Falcao ve disiplinsiz davranışları ile dikkat çeken Diagne ile yolları ayırmayı planlıyor. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi öncesi kadrosuna mutlaka forvet takviyesi yapmak isten Cimbom'un hamlesi, sarı lacivertli takımı çıldırtacak. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemeği ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

İtalyan La Siamo Noi'den Edoardo Zeno, 'nın Roma'ya geldiğini ve ile bir görüşme yaptığını yazdı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Zeno'nun iddiasına göre; Muriç, 'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Bu aşamada da Galatasaray oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

GOL ATAMADI

Galatasaray, 'i 'deyken de istemiş ancak 'nin devreye girmesinin ardından görüşme askıya alınmıştı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...

Cimbom şimdi 'da 7 maçta henüz gol atamayan ve mutsuz alan Kosova'lı golcüyü getirmek istiyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci el arabada son dakika haberi: İşte fiyatı en çok düşen otomobiller
SON DAKİKA | Resmi Gazete'den duyuruldu! Okullardaki uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili yeni karar yayımlandı
SON DAKİKA HABER | "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz" Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili beklenen açıklama geldi
SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitecek? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı?
Meteoroloji'den SON DAKİKA sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
ABD'de son dakika haberi: Amerika Başkanı Donald Trump azlediliyor!
Ünlü şovmenden son dakika paylaşımı duygulandırdı! Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa'yı ziyaret etti...
Son dakika haberi: İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması: İşte Koronavirüs mutasyonu ile ilgili yanlış bilinen gerçekler!
Dünün Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 6 Ocak Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Buluşma gerçekleşti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA