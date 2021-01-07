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Son dakika: 'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak - maçı ile sona erecek. 18. hafta ise Cumartesi günü - maçı ile başlayacak.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:34 Son Güncelleme: 7.1.2021 12:11 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika Süper Lig haberleri... Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ile sona erecek. 18. hafta ise Cumartesi günü Sivasspor - Gaziantep FK maçı ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 OCAK CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 OCAK PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 OCAK PAZARTESİ

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen


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Son dakika: Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!
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