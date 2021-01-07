Yavaş yavaş yükseleceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, ise "Güzel bir çıkış gösteriyoruz. Bu takım Trabzon'un takımı. Bu takım yavaş yavaş büyüyecek. Buna destek olalım" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı,Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben" diye konuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi yaptığı açıklamada yeni transfer Berat Özdemir ile alakalı gelen soruya cevap verdi. Avcı,Talebim oldu yönetimden. Başkan ve yönetime teşekkürler, ısrarcı davrandılar. Trabzonspor'u tercih etmesi, Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi değerli. Berat için önce burada, sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynamak, daha sonra Avrupa'ya transfer hedef. Yusuf Yazıcı, Okay nasıl gittiyse o da öyle gidecektir. Akıllı, zeki bir oyuncu" ifadesini kullandı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından transfer çalışmalarını değerlendirip, "Berat Özdemir, Abdullah Avcı'nın belirlediği isimlerden biriydi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama anlaştık. 1-2 oyuncu ile daha temas halindeyiz. İsimlere takılıp kalınması bize çok zarar veriyor. Bu konuda hassas olmak lazım. İsimleri öne attığınızda bizim işimizi zora sokuyorsunuz" dedi.