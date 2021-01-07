Yavaş yavaş yükseleceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, ise "Güzel bir çıkış gösteriyoruz. Bu takım Trabzon'un takımı. Bu takım yavaş yavaş büyüyecek. Buna destek olalım" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Her seferinde bir tık üzerine koyarakgidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben" diye konuştu.
BERAT AKILLI VE ZEKİ BİR OYUNCU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi yaptığı açıklamada yeni transfer Berat Özdemir ile alakalı gelen soruya cevap verdi. Avcı, "Türk futbolunun son dönemlerdekien değerli oyuncularındanbiri Berat. Talebim oldu yönetimden. Başkan ve yönetime teşekkürler, ısrarcı davrandılar. Trabzonspor'u tercih etmesi, Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi değerli. Berat için önce burada, sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynamak, daha sonra Avrupa'ya transfer hedef. Yusuf Yazıcı, Okay nasıl gittiyse o da öyle gidecektir. Akıllı, zeki bir oyuncu" ifadesini kullandı.
'1-2 İSİM İLE DAHA TEMAS HALİNDEYİZ'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından transfer çalışmalarını değerlendirip, "Berat Özdemir, Abdullah Avcı'nın belirlediği isimlerden biriydi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama anlaştık. 1-2 oyuncu ile daha temas halindeyiz. İsimlere takılıp kalınması bize çok zarar veriyor. Bu konuda hassas olmak lazım. İsimleri öne attığınızda bizim işimizi zora sokuyorsunuz" dedi.