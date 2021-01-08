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Fenerbahçe'nin yeni transferi dünya basınında!

Fenerbahçelilerin merakla beklediği transferinde sona gelindi. Ailesi ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan Mesut Özil, İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olması dünya basınında da geniş yankı buldu. gazetesi, “Türkiye’deki haberlere göre, Arsenal’den dışlanan Mesut Özil Fenerbahçe ile üç buçuk yıllık anlaşma sağladı” diye yazdı.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 01:29 Son Güncelleme: 9.1.2021 09:25 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşmaya varması dünya basınında da manşetlere taşındı. Alman medyası transfere geniş yer ayırırken Bild haberi, "Türk Özil, Fenerbahçe'ye taşındı" başlığıyla verdi.

Südwest Presse ise "Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a gitti" yorumunu yaptı. İngiliz basını da Mesut Özil'e geniş yer ayırdı. The Sun gazetesi, "Türkiye'deki haberlere göre, Arsenal'den dışlanan Mesut Özil Fenerbahçe ile üç buçuk yıllık anlaşma sağladı" diye yazdı.

Mirror Gazetesi, Mesut'un Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Gazete ayrıca transferde Fenerbahçe'nin tek olmadığını ve ABD Ligi takımlarından DC United'ın da yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. Hollanda'da çıkan De Telegraaf ise Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığını vurguladı.

MESUT ÖZİL İMZA İÇİN GÜN SAYIYOR

Ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan Mesut Özil, İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mesut'un sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası da 19 olacak.

Mesut Özil'in Exxen-Acun Ilıcalı sponsorluğunda F.Bahçe'ye transfer olacağını duyuran SABAH SPOR, yıldız futbolcunun gelişi ile ilgili tüm detayları da paylaşıyor. Mesut Özil şu anda Londra'da ve ailesi ile birlikte İstanbul'a dönüş hazırlıkları yapıyor. Bu sırada avukatları ve menajerleri de Arsenal kulübü ile son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Mesut Özil'in bugün İngiliz kulübü ile ilişiğini kesebileceği gelen bilgiler arasında.

SEZON BAŞINA 3 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun bunun ardından İstanbul'a geleceği ve kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacağı bildirildi. Mesut için özel bir imza töreni düzenlenecek. F.Bahçe'den yılda 3 milyon Euro alacak olan tecrübeli oyuncunun yarın geleceğine dair iddialar da var ancak henüz kesinleşmiş değil. Özil'in giyeceği forma numarası da şimdiden çok tartışılıyor. Forma numarasının 67 olacağı iddia edilse de yıldız futbolcunun Kanarya'da 19 numaralı formayı giyme ihtimali hayli yüksek…

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!
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