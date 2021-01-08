Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil dünya basınında!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşmaya varması dünya basınında da manşetlere taşındı. Alman medyası transfere geniş yer ayırırken Bild haberi, "Türk Özil, Fenerbahçe'ye taşındı" başlığıyla verdi.

Südwest Presse ise "Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a gitti" yorumunu yaptı. İngiliz basını da Mesut Özil'e geniş yer ayırdı. The Sun gazetesi, "Türkiye'deki haberlere göre, Arsenal'den dışlanan Mesut Özil Fenerbahçe ile üç buçuk yıllık anlaşma sağladı" diye yazdı.

Mirror Gazetesi, Mesut'un Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Gazete ayrıca transferde Fenerbahçe'nin tek olmadığını ve ABD Ligi takımlarından DC United'ın da yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. Hollanda'da çıkan De Telegraaf ise Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığını vurguladı.