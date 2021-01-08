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Mandzukic’in eli kulağında!

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro önerdi. Şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye küçük detaylar kaldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Mandzukic’in eli kulağında!
Beşiktaş, sezon başında mali şartlarda anlaşamadığı Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat ismini vererek transfer etmek istediklerini belirttiği Hırvat forvetle anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 34 yaşındaki golcüyle 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve toplamda 1.5 milyon Euro önerdi. Bu rakamın 1 milyon Euro'sunun garanti ücret olduğu, geri kalan bölümünün ise bonuslar ve şampiyonluk primini kapsadığı belirtildi. Görüşmelerde büyük mesafe kat edilirken sadece opsiyon üzerindeki detayların masada olduğu ifade edildi. Temmuz ayından bu yana boşta olan Mandzukic'in özel antrenörler eşliğinde çalıştığı, maç eksiği dışında bir probleminin bulunmadığı öğrenildi.

CENK'TEN BEŞİKTAŞ MESAJI
BEŞİKTAŞ'IN gündemindeki isimlerden Everton'lu Cenk Tosun siyah-beyazlılara övgüler yağdırdı: "Herkes limitinde oynuyor ve takım çok formda. Aboubakar, Larin, Ghezzal, Atiba harika işler çıkartıyor. Fit olsaydım bu Beşiktaş'ta oynardım. Ancak şu anda gelmek gibi bir düşüncem yok. Avrupa'da daha işim bitmedi."

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Mandzukic’in eli kulağında!
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