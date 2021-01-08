Mandzukic’in eli kulağında!

Beşiktaş, sezon başında mali şartlarda anlaşamadığı Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat ismini vererek transfer etmek istediklerini belirttiği Hırvat forvetle anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 34 yaşındaki golcüyle 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve toplamdaGörüşmelerde büyük mesafe kat edilirken sadece opsiyon üzerindeki detayların masada olduğu ifade edildi. Temmuz ayından bu yana boşta olan Mandzukic'in özel antrenörler eşliğinde çalıştığı, maç eksiği dışında bir probleminin bulunmadığı öğrenildi.BEŞİKTAŞ'IN gündemindeki isimlerden Everton'lu Cenk Tosun siyah-beyazlılara övgüler yağdırdı:Ancak şu anda gelmek gibi bir düşüncem yok. Avrupa'da daha işim bitmedi."