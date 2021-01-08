Mesut Özil’e özel tören!

Mesut Özil'in Exxen-Acun Ilıcalı sponsorluğunda F.Bahçe'ye transfer olacağını duyuran, yıldız futbolcunun gelişi ile ilgili tüm detayları da paylaşıyor. Mesut Özil şu anda Londra'da ve ailesi ile birlikte İstanbul'a dönüş hazırlıkları yapıyor. Fenerbahçe kulübü ile Mesut'un avukatları ve menajerleri de Arsenal ile son görüşmeleri yapıp her konuda anlaşma sağladı.Yıldız futbolcunun, bir kaç gün içinde İstanbul'a geleceği ve kendisini 3.5 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacağı bildirildi. Sarı-lacivertli yönetim, Mesut Özil için özel bir imza töreni düzenleyecek. F.Bahçe'den yılda 3.5 milyon Euro alacak olan tecrübeli oyuncunun giyeceği forma numarası da şimdiden çok tartışılıyor. Forma numarasının 67 olacağı iddia edilse de yıldız futbolcunun Kanarya'da 19 numaralı formayı giyme ihtimali hayli yüksek…Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşmaya varması dünya basınında da manşetlere taşındı. Alman medyası transfere geniş yer ayırırken Bild haberi, "Türk Özil, Fenerbahçe'ye taşındı" başlığıyla verdi. Südwest Presse iseyorumunu yaptı.İngiliz basını da Mesut Özil'e geniş yer ayırdı. The Sun gazetesi, "Türkiye'deki haberlere göre, Arsenal'den dışlanan Mesut Özil Fenerbahçe ile üç buçuk yıllık anlaşma sağladı" diye yazdı.Mirror Gazetesi, Mesut'un Arsenal'de yaşadığı kâbusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Gazete ayrıca transferde Fenerbahçe'nin tek olmadığını ve ABD Ligi takımlarından DC United'ın da yıldız futbolcuyu istediğini yazdı.Hollanda'da çıkan De Telegraaf ise Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığını vurguladı.