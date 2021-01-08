Onyekuru’ya teminat çözümü

Eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, Monaco’ya sezon sonunda satın alma opsiyonu için banka teminatı verebileceği mesajını gönderdi
Giriş Tarihi: 8.1.2021ABONE OL
Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kadrosuna katmak için gün saymaya başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco ile görüşmelerinde son aşamaya gelen sarıkırmızılı kurmaylar, satın alma opsiyonuyla bu transferi bitirmeye çok yaklaştı. 23 yaşındaki futbolcunun sezonun kalankısmı için maaşını karşılayacak olanGalatasaray, sezon sonunda ise 3 milyonEuro'luk satın alma opsiyonunudevreye sokacak. Fransız kulübüne sezon sonu için bankadan teminat mektubu verebileceklerini de ileten Galatasaray yönetimi, aklıuzun süredir Türkiye'deolan Onyekuru'yu kısa süreiçinde İstanbul'a getirerekimzayı attıracak.