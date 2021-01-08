Ozan Tufan için sıraya girdiler

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Kadıköy'de oynanan maçta yurt dışından misafirler vardı. İtalyan ekipleri Milan, Torino, Verona ve Bologna'nın scoutları dün akşamki karşılaşmayı tribünden izledi.4 kulübün scoutlarının maçı dikatle takip ettiği ve bol bol not aldığı gözlendi. Raporlara göre, Çizme ekipleri yıldız futbolcu için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.Dün akşam kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yapanAlanyaspor'a yaz transfer döneminde gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta başarılı performansıyla dikkat çekti.