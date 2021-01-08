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için sıraya girdiler

Sarı-lacivertli takımın en formda isimleri arasında yer alan ’ın peşine, İngilizler’in ardından İtalyanlar da düştü. Fenerbahçeli oyuncu dün Çizme’nin scoutları tarafından mercek altına alındı

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Ozan Tufan için sıraya girdiler
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Kadıköy'de oynanan maçta yurt dışından misafirler vardı. İtalyan ekipleri Milan, Torino, Verona ve Bologna'nın scoutları dün akşamki karşılaşmayı tribünden izledi. Hedeflerinde ise sarı-lacivertli takımın en formda isimleri arasında yer alan Ozan Tufan vardı. 4 kulübün scoutlarının maçı dikatle takip ettiği ve bol bol not aldığı gözlendi. Raporlara göre, Çizme ekipleri yıldız futbolcu için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

İLK KEZ BIR MAÇTA İKİ ASİST BİRDEN YAPTI
Dün akşam kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yapan Ozan için Premier Lig ekibi Crystal Palace teklifte bulunmuş ve 10 milyon Euro bonservis bedeli önermişti. Ancak, bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe 15 milyon Euro talep etmişti. Tribündeki İtalyan yetkililerin ayrıca Alanya'nın genç orta sahası Berkan Kutlu'yu da takibe aldığı öğrenildi. Alanyaspor'a yaz transfer döneminde gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta başarılı performansıyla dikkat çekti.

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Ozan Tufan için sıraya girdiler
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