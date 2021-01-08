Pelkas: Fenerbahçe’yi seviyorum

Kasımpaşa maçından sonra dün de 10 numara mevkiinde oynayan ve golünü atan Pelkas, çok mutlu olduğunu söyledi. Yunan futbolcu, "Takımımı çok seviyorum. Her gün daha iyisini gerçekleştirmek istiyorum. En önemli şey takıma yardımcı olmak. Oynadığım pozisyon önemli değil. Hocam beni nerede görevlendirirse görevlendirsin amacım en iyisini verebilmek" şeklinde konuştu.Maçın ikinci yarısında Valencia ile Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas arasında çıkan tartışma ilginç görüntülere sahne oldu.Sosyal medyada ise "Kim kimi itti?" tartışması çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Meler'in Valencia'yı ittiği yönünde görüş bildirirken, diğer futbolseverler tam tersi değerlendirmede bulundular.Alanyaspor karşısında yüzde 29 gibi düşük bir topa sahip olma yüzdesiyle 90 dakikayı tamamlayan Fenerbahçe, son yılların bu alanda en kötü istatistiğine imza attı. Sarı lacivertliler, buna rağmen kazanmayı bildi. Fenerbahçe aynı zamanda sadece bir tane isabetli orta yapabildi.