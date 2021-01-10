Aboubakar: Şampiyonluğu anneme adamak istiyorum

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 18. hafta mücadelesinde Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Siyah-beazlılar zorlu rakibiyle 2-2 berabere kalırken, goller Larin ve Aboubakar'dan geldi. Karşılaşmanın ardından Kartal'ın yıldız golcüsü Aboubakar, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"Bundan sonra annem olmadan yaşayacağım. Hayat böyle ama. Garip duygular yaşıyorum.
Beşiktaş benim ikinci ailem. Bundan sonrası için yapabileceğim en iyi şey Beşiktaş için çalışmak ve şampiyonluğu anneme adamak olacak."