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: Şampiyonluğu anneme adamak istiyorum

Son dakika haberi... 'in 18. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin golleri ve 'den geldi. 'ın deneyimli yıldızı Aboubakar, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden yıldız, "Bundan sonrası için yapabileceğim en iyi şey Beşiktaş için çalışmak ve şampiyonluğu anneme adamak olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 21:33 ABONE OL
Aboubakar: Şampiyonluğu anneme adamak istiyorum

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 18. hafta mücadelesinde Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Siyah-beazlılar zorlu rakibiyle 2-2 berabere kalırken, goller Larin ve Aboubakar'dan geldi. Karşılaşmanın ardından Kartal'ın yıldız golcüsü Aboubakar, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"Bundan sonra annem olmadan yaşayacağım. Hayat böyle ama. Garip duygular yaşıyorum.

Beşiktaş benim ikinci ailem. Bundan sonrası için yapabileceğim en iyi şey Beşiktaş için çalışmak ve şampiyonluğu anneme adamak olacak."

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Aboubakar: Şampiyonluğu anneme adamak istiyorum
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