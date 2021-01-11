Arsenal pes etti Mesut’a izin çıktı

SON dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak sonuca kilitlenmişken, İtalyan gazeteci NicoloSchira Fenerbahçetaraftarını mutlu edecekbir haber verdi veTopçular'ın, MesutÖzil'in takımdan ayrılmasınaonay verdiğinibelirtti. Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.
AĞABEY ÖZİL'DEN SEVİNDİREN PAYLAŞIM
FENERBAHÇE, Mesut Özil transferinde son aşamaya gelirken, ağabey Özil'den sarı-lacivertli taraftarların heyecanını yükselten bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından F.Bahçe logosunu emojisiyle paylaştı. Kanarya, Arsenal'in devreden çıkmasının ardından Mesut için resmi işlemlere başlayacak.