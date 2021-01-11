Arsenal pes etti Mesut’a izin çıktı

SON dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak sonuca kilitlenmişken,Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.FENERBAHÇE, Mesut Özil transferinde son aşamaya gelirken, ağabey Özil'den sarı-lacivertli taraftarların heyecanını yükselten bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından F.Bahçe logosunu emojisiyle paylaştı. Kanarya, Arsenal'in devreden çıkmasının ardından Mesut için resmi işlemlere başlayacak.