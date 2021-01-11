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pes etti Mesut’a izin çıktı

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Arsenal pes etti Mesut’a izin çıktı
SON dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak sonuca kilitlenmişken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek bir haber verdi ve Topçular'ın, Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına onay verdiğini belirtti. Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.

AĞABEY ÖZİL'DEN SEVİNDİREN PAYLAŞIM
FENERBAHÇE, Mesut Özil transferinde son aşamaya gelirken, ağabey Özil'den sarı-lacivertli taraftarların heyecanını yükselten bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından F.Bahçe logosunu emojisiyle paylaştı. Kanarya, Arsenal'in devreden çıkmasının ardından Mesut için resmi işlemlere başlayacak.

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Arsenal pes etti Mesut’a izin çıktı
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