Beşiktaş'ı Aboubakar-Larin-Ghezzal üçlüsü sırtlıyor

MUHTEŞEM ÜÇLÜ ABOUBAKAR, LARİN VE GHEZZAL



Hatayspor ağlarını 2 kez havalandıran siyah-beyazlılar, gol sayısını 39'a çıkardı. 39 golün 28'inde 3 futbolcunun imzasının olması dikkat çekici bir tespit olarak görünüyor. 28 golde imzası olan üç futbolcu; Aboubakar, Larin ve Ghezzal'dan başkası değil. Transferin son günlerinde takıma katılan Aboubakar 9 gol atarken, yine transferin son günü kiralanan Ghezzal, Hatayspor maçıyla 8 asiste ulaştı. Takımın en golcü futbolcusu olan Cyle Larin ise 11 gol atmış durumda.





18 FARKLI OYUNCU SKOR KATKIDA BULUNDU



Beşiktaş'ta skora gol atarak katkı veren oyuncu sayısının da 14 olduğu görülüyor. Hücum hattında görev alan futbolcular, Ghezzal haricinde gol atma başarısı gösterirken, Cezayirli oyuncu bu açığını 8 asistle fazlasıyla kapatmış durumda. Hücum hattının diğer oyuncusu Ljajic ise bu sezon tam 12 maçı sakatlık ve formsuzluk sebebiyle kaçırdı ve diğer maçlarda da pek bir şey yapmadı.