Son dakika: Başakşehir'den Galatasaray'a Visca cevabı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçti. Bu farklı galibiyete rağmen mücadelenin önüne geçen olay ise Fatih Terim'in transfer sözleri oldu.
Deneyimli teknik adam, transfer etmek istedikleri oyuncuların isimleri açıkladı. Terim'in listesinde Başakşehir'in yıldızları İrfan Can ve Visca da yer alıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre Başakşehir, iki oyuncu için Galatasaray'dan 23 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu-lacivertli yöneticiler, İrfan Can'a Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi.
Başakşehirliler Visca için de şu bilgiyi paylaştı: "Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu teklif etti, reddettik. Visca'nın bonservisi 10 milyon euro."