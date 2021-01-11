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Son dakika: 'den 'a cevabı!

Son dakika haberi... 'de zirve mücadelesi veren , transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik patronu , 6-0'lık galibiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Terim, 'in yıldızları Kahveci ve 'yı istediğini açık açık ifade etmişti. temsilcisi iki yıldızı için de ciddi bonservis bedeli talep ediyor. Visca için ise geçen sene 'nin teklifinin de reddedildiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.1.2021 11:49 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:03 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir'den Galatasaray'a Visca cevabı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçti. Bu farklı galibiyete rağmen mücadelenin önüne geçen olay ise Fatih Terim'in transfer sözleri oldu.

Deneyimli teknik adam, transfer etmek istedikleri oyuncuların isimleri açıkladı. Terim'in listesinde Başakşehir'in yıldızları İrfan Can ve Visca da yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Başakşehir, iki oyuncu için Galatasaray'dan 23 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu-lacivertli yöneticiler, İrfan Can'a Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi.

Başakşehirliler Visca için de şu bilgiyi paylaştı: "Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu teklif etti, reddettik. Visca'nın bonservisi 10 milyon euro."

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Son dakika: Başakşehir'den Galatasaray'a Visca cevabı!
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