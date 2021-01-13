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Belhanda isyan etti, istifa geldi!

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Belhanda isyan etti, istifa geldi!
Younes Belhanda, kendisine "Bedevi" diyen Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'na sert çıktı. Emiroğlu, Twitter hesabına yazdığı "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" yorumuna gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmişti. Belhanda, "G.Saray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından "Bedevi" ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir Bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir Bedeviyim" sözleriyle isyan etti. Cem Emiroğlu'nun yedek üyesi olduğu G.Saray Disiplin Kurulu'ndan istifa ettiği öğrenildi.

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Belhanda isyan etti, istifa geldi!
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