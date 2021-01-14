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, Chedjou ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig ekiplerinden , Kamerunlu stoper ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde: “Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

İHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:49 Son Güncelleme: 14.1.2021 11:49 ABONE OL
Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

Mavi-lacivertli ekip geçen gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 4 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KULÜP BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sancak bugün ise sosyal medya hesabından Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde: "Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor formaları giymişti.

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Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı
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