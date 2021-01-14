Alanya BB Erzurumspor ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kupa maçı Alanya Erzurum maçı canlı yayın kanalı

Alanya, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ev sahipliği yapıyor. Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak maç ile son ZTK çeyrek finalisti belli olacak. Maç saat, ve Alanya BB Erzurumspor maçı yayın kanalı, futbolseverler için merak konusu oldu. Peki, Aytemiz Alanyaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
BB ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR ZTK MAÇI
Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'i, Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar olması bekleniyor.
İşte, maç saati ve yayın kanalı hakkında bilgiler...
BB ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR ZTK MAÇI YAYIN KANALI
Alanyaspor BB Erzurumspor maçı bugün akşam saat 18:45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi.
Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.
HAKEMLER
MHK, Alanyaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak olan kupa maçına Ramazan Keleş'i tayin etti. Keleş'in yardımcılığını Hakan Yemişken ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.