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Alanya ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kupa maçı Alanya Erzurum maçı canlı yayın kanalı

ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile arasında 14 Ocak Perşembe günü oynanacak olan (ZTK) Son 16 Turu maçı için geri sayım sona erdi. Çeyrek finale ismini yazdırmak isteyen ve Alanyaspor arasındaki müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Peki, ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Alan BB Erzurumspor canlı izleme kanalı ve maç saati...

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:16 Son Güncelleme: 14.1.2021 15:16 ABONE OL
Alanya BB Erzurumspor ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kupa maçı Alanya Erzurum maçı canlı yayın kanalı

Alanya, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ev sahipliği yapıyor. Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak maç ile son ZTK çeyrek finalisti belli olacak. Maç saat, ve Alanya BB Erzurumspor maçı yayın kanalı, futbolseverler için merak konusu oldu. Peki, Aytemiz Alanyaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR ZTK MAÇI

Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'i, Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar olması bekleniyor.

İşte, maç saati ve yayın kanalı hakkında bilgiler...

BB ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR ZTK MAÇI YAYIN KANALI

Alanyaspor BB Erzurumspor maçı bugün akşam saat 18:45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi.

Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.

HAKEMLER

MHK, Alanyaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak olan kupa maçına Ramazan Keleş'i tayin etti. Keleş'in yardımcılığını Hakan Yemişken ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

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Alanya BB Erzurumspor ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kupa maçı Alanya Erzurum maçı canlı yayın kanalı
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