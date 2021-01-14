Alanya BB Erzurumspor ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kupa maçı Alanya Erzurum maçı canlı yayın kanalı

Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.

HAKEMLER

MHK, Alanyaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak olan kupa maçına Ramazan Keleş'i tayin etti. Keleş'in yardımcılığını Hakan Yemişken ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.