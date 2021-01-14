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Dorukhan’ı istemedik!

Belözoğlu: Dorukhan’la ilgili girişimimiz olmadı. Bizim ayartma yeteneğimiz yok

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Dorukhan’ı istemedik!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, dün basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın yapmayı düşündüğü transferlerden, eldeki oyuncuların durumlarına kadar değerlendirmelerde bulunan tecrübeli futbol adamı, ezeli rakipleri Galatasaray'a da Oğulcan Çağlayan transferi için göndermede bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

SOSA'YA DAİR HAYAL KIRIKLIĞI ALGI
DORUKHAN Toköz'le ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Bizim ayartma yeteneğimiz yok.

SOSA'NIN bir aydır kasığında ağrılar var. Ağrılarına rağmen idmana çıkmak, oynamak istiyor. Kalitesini çok iyi biliyorum. Bu takıma çok faydası olacak. Sosa'ya dair hayal kırıklığı gibi bir algının oluşmasından çok rahatsızım.

OZAN MİSYONUNU TAMAMLADI MI
OZAN Tufan'ın çok iyi bir kalbi var, temiz bir çocuk. Fenerbahçe'de misyonunu tamamladı mı tamamlamadı mı onu değerlendirmek lazım. Ozan'la alakalı bize ulaşan resmi bir teklif yok.

LEMOS'A inandığımız için mukavele yaptık. İyi maçları olduğunu düşünüyorum. Bir pozisyona destek verecek transferimiz olacaksa bu stoper olacak. Lemos'la alakalı kulüpte bir değerlendirme yapıyoruz. Kumaşına hâlâ inanıyorum.

ÖMER SÜRECİ OLUMLU DEĞİL
"Ömer Faruk Beyaz konusunda üzüntü içerisindeyim. Ona, kimseye yapılmamış 5 senelik bir projeyle gittik. Verdiğimiz değerin karşılık bulduğunu düşünmüyorum. Çok uğraştık ama Ömer süreci olumlu gitmiyor."

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Dorukhan’ı istemedik!
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