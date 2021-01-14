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Son dakika: buldu Fenerbahçe kaptı! Terim'in ima ettiği futbolcu çıktı...

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminde takımlar peş peşe transferlerini açıklıyor. de geçtiğimiz hafta sonu 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti sonrası transfer etmek istediği oyuncuları açıklamıştı. Fatih Terim transfer açıklamalarında "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" açıklamasını yapmıştı. Terim'in transfer etmek istediği fakat başka takımın transfer için harekete geçtiği oyuncu belli oldu. İşte Fatih Terim'in ima etmeye çalıştığı o transfer...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:23 Son Güncelleme: 14.1.2021 12:27 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim buldu Fenerbahçe kaptı! Terim'in ima ettiği futbolcu Attila Szalai çıktı...

Ara transfer dönemi başladıktan sonra Süper Lig takımları transferlerini açıklamaya devam ediyor. Başta Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hangi yıldızları transfer edeceği merak ediliyor. Gençlerbirliği maçı sonrası basın mensuplarına flaş transfer açıklamalarında bulunan Fatih Terim'in ima ettiği isim ortaya çıktı.

SON DAKİKA FATİH TERİM'İN TRANSFERDE İMA ETTİĞİ OYUNCU ORTAYA ÇIKTI

Gençlerbirliği maçından sonra İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den oluşan transfer listesini açıklayan Fatih Terim, basın toplantısında ''Başkalarına scout'luk yapmaktan yorulduk'' ifadesini kullanmıştı.

Sabah Spor'un ulaştığı son dakika bilgilerine göre, Fatih Terim'in Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN ATİLLA SZALAİ İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Macar stoper Atilla Szalai ile anlaştı. Fenerbahçe, Apollon Limasol takımında oynayan Szalai ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Macar stoperin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ATİLLA SZALAİ'NİN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai ile büyük ölçüde anlaştı. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Erol Bulut'un da çok istediği futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırması ön görülüyor.

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Son dakika: Fatih Terim buldu Fenerbahçe kaptı! Terim'in ima ettiği futbolcu Attila Szalai çıktı...
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