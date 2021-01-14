Son dakika: Fatih Terim buldu Fenerbahçe kaptı! Terim'in ima ettiği futbolcu Attila Szalai çıktı...

FENERBAHÇE'NİN ATİLLA SZALAİ İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Macar stoper Atilla Szalai ile anlaştı. Fenerbahçe, Apollon Limasol takımında oynayan Szalai ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Macar stoperin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ATİLLA SZALAİ'NİN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai ile büyük ölçüde anlaştı. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor.