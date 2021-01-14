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Zoraki evlilik

Mensah ve Mert Hakan ezeli rakiplere gidince bu kez isteklerini bir bir sıraladı. ise Luyindama (8 milyon Euro) ile Diagne (13 milyon Euro) örneklerinin hataları olmadığı görüşünde

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Zoraki evlilik
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları sonrası yer yerinden oynadı. Yeni Malatya'yı ATV'den yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında eledikleri karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere ve gruplara değil, G.Saray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor'' diyerek fitili ateşledi. Peki İmparator'un yönetimle arasındaki ipleri koparmasına neden olan sürece nasıl gelindi ve Galatasaray'ı neler bekliyor; işte detaylar...

SEZON başında Mert Hakan ve Mensah isteği gerçekleşmeyen Fatih Terim bu kez kartlarını açık oynadı ve İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den oluşan transfer listesini spor kamuoyuyla paylaştı. Terim, oyuncu satma ve transfer konusunda beklentilerini karşılayamayan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna "Artık yeter'' mesajını gönderdi.

TRANSFERDE taraftarı memnun edemeyen yönetim ise hocasıyla aynı görüşte değil. Kulüp içinde "Diagne ve Luyindama'ya 20 milyon Euro'dan fazla para ödedik. İstenen transferleri yaptık ama bu para doğru kullanılmadı'' eleştirileri dile getirilmeye başlandı.

MAYIS 2021'de Galatasaray'ı seçim bekliyor. Zoraki devam eden Mustafa Cengiz-Fatih Terim birlikteliği sezon sonunda bitebilir. Terim, Cengiz'in tekrar başkan seçilmesi halinde devam etmeyi düşünmüyor. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek İmparator, yeni başkan ve yeni yönetimle +3 yıllık opsiyonu değerlendirecek.

5 YILLIK DEĞİL 2+3 YILLIK KONTRAT
2018-19'DA şampiyonluk kutlamalarında Fatih Terim'e sözleşme jesti gelmişti. Terim sahanın ortasına kurulan platformda 5 yıllık imza atmıştı. O dönem Mayıs 2021'de olağan seçim yapılacağını dikkate alan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, sözleşmeyi görev süresiyle bağladı ve 2+3 yıl opsiyonlu şeklinde düzenledi. 3 milyon Euro'luk garanti ücreti 18 milyon TL'ye sabitlenen Fatih Terim, sezon başında da yönetimin isteği ile yüzde 15 (2.7 milyon TL) indirime gitmişti.

EVİNE GİTTİLER!
GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim'in 'yalnızlık' açıklamalarının ardından camiada soru işaretleri oluşurken, sarı-kırmızılı futbolseverler harekete geçti. Bazı Galatasaraylı taraftarlar dün akşam Terim'in evinin önüne giderek tecrübeli çalıştırıcıya sahip çıktı. Meşaleler yakarak tezahüratta bulunan taraftarlar, "İmparatör Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde bağırdılar.

İDMAN JESTİ
Yeni Malatya maçının uzamasının ardından İstanbul'a dönüşü geciken sarı-kırmızılılarda program da aksadı. Kafile İstanbul'a dün dönerken, Fatih Terim de oyuncularına derbi öncesinde idman yaptırmadı ve bugün Florya'da toplanma talimatı verdi.

22. ŞAMPİYONLUK SONRASI TARİHİ İMZA
GALATASARAY yönetimi ile Fatih Terim arasındaki bu tarihi anlar 22. şampiyonluğun ardından yaşanmıştı. Deneyimli teknik adam ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, başkan Cengiz de "5. yıldızın eksik kanatlarını dolduracağız" sözleri ile binlerce taraftar önünde açıklamalarda bulunmuştu. Bu imza töreninin ardından tribünlerde de büyük coşku yaşanırken Türk Telekom Stadı, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı ile inlemiş, 2. başkan Abdurrahim Albayrak da tribüne dönerek bu tezahürata işte böyle destek vermişti.

BAŞKAN CENGIZ KONUŞACAK
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14.00'te GS TV'de açıklamalarda bulunacak. Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada Başkan'ın; haber ajanslarının muhabirlerinin katılacağı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

SABAH SPOR YAZARLARI YORUMLADI

Günün sorusu: Fatih Terim'in Yeni Malatya maçı sonrası sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Levent TÜZEMEN
Fatih Terim sözünü tutacaktır
UltrAslan'ın açıklamasından Fatih Terim çok net rahatsız oldu. Çünkü Tudor sonrası göreve gelmeden önce Dursun Özbek yönetimine ultrAslan, Galatasaray'ın tek kurtuluşu Fatih Terim'dir, göreve gelmelidir demiş ve baskı yapmıştır. Hatta Terim'in fotoğrafları Florya'da duvarlara ve direklere yapıştırıldı. Terim de imza attığı gün Galatasaray taraftarına bir daha takımı terk etmeyeceğinin sözünü verdi. Terim ve taraftar ettırnak gibidir. Ancak herkesin bildiği, yazdığı transferde geçen isimleri Terim'in dile getirmesi kendi camiasında değil, rakip takımda da rahatsızlığa sebep oldu. Aslında Terim, yönetime bu isimleri söyleyerek oyunu kuralına göre oynayın demiş, rakip için scout yaptıklarını vurgulamıştı. Çünkü Galatasaray'ın el attığı oyunculara özellikle Fenerbahçe talip oldu, ya fiyat yükseltti ya da Galatasaray'ın almaması için bilerek devreye girdi. Vedat Muriqi ve Mert Hakan'ın çok önceden transferleri planlanmıştı ama yönetim bu isimleri dışarı sızdırınca ve geç hareket edince olmadı. Terim taraftara verdiği sözünde durup sezon sonuna kadar takımın başında kalacaktır ama ultrAslan'a ve özellikle de bu açıklamayı yaptırdığı iddia edilen yönetime karşı ciddi bir gönül kırgınlığı vardı.

Murat ÖZBOSTAN
Rakiplerini motive ediyorlar
Kupada nefesleri kesen bir maç oynanmış, G.Saray tur atlamış.. Ve daha sevinmeden hocanın gündeme bomba gibi düşen sözleri.. G.Saray, enteresan bir kulüp.. Kenetlenmesi gereken anlarda sürekli kendi kendine krizler yaratıyor. Taraftar bölünüyor, yönetim hedefe konuyor, hoca eleştiriliyor. Bu artık kronik bir hastalık.. Haklı- haksız muhasebesinin G.Saray'a fayda getireceğini düşünmüyorum.. Eğer taraflar ortak bir noktada buluşamıyorsa artık o zaman birileri gitsin. Fatih Terim yalnızım dese de on binlerce mesaj yağdı sosyal medyadan. Ki yalnız değildir. Koca bir camia var arkasında!.. G.Saray'daki en yalnız adam başkan Mustafa Cengiz. Oysa kimse yalnız kalmasın, herkes birbirine destek olsun.. Büyük camialar her krizi aşar. G.Saray kendi kendine oluşturduğu bu fırtınadan çıkmazsa, rakiplerinin ekmeğine yağ sürer..

Bülent TİMURLENK
Başarılar cezasız kalmaz!
Fatih Terim, gizli kalması gereken transfer listesinin 3 haftadır manşetlerde olmasından rahatsızdı. Haber hep aynı kaynağa akıyor. Terim'in açıklaması öncesinde İrfan Can'ın fiyatına 7 milyon yazanlar bir hafta sonra 14 milyon diye yaz-ı yor. Bir futbolcunun geçmişte bir kulübe karşı 'yanlışı varsa', taraftar istemeyebilir. Ama G.Saray'ın bir taraftar grubunun İrfan Can için yaptığı açıklama yüzbinlerce G.Saray taraftarının tepkisini çekti. Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da takım kazanınca mikrofonlar karşısına geçti. O günden beri ise suskun! G.Saray bu sürede iki maçta 5 puan kaybetti, transfer mevsimi açıldı. Beşiktaş Sergen Yalçın, F.Bahçe Erol Bulut ile kendi Terim'ine kavuşma hayali kurarken G.Saray'ın efsane hocasının yalnızlık hissetmesinin sebebi var: G.Saray camiası iyi bilir ki G.Saray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz!

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