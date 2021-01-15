Son dakika haberi: Galatasaray'ın Mostofa Mohammed için yeni teklifi ortaya çıktı! Zorunlu satın alma opsiyonu...

Galatasaray ise takımın en değerli oyuncusu Marcao için "Sezon başında 13 milyon Euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız" cevabını verdi. Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri İrfan Can'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun ısrarla Galatasaray'a gitmek istediğini söylemesi bu transfere açık kapı bırakmaya devam ediyor.