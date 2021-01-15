Son dakika haberi: Galatasaray'ın Mostofa Mohammed için yeni teklifi ortaya çıktı! Zorunlu satın alma opsiyonu...

Son dakika haberi... Fatih Terim'in "istiyorum" dediği Mostafa Mohammed için kulübü Zamalek'ten açıklama var! 23 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibi Saint Ettienne transfer görüşmelerini terk ederken G.Saray'ın yeni bir teklif ile masaya oturduğu açıklandı.
SON DAKİKA: MOSTAFA MOHAMMED İÇİN 7 MİLYON DOLAR!
Mısır basınından Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohammed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi.
Kulübü ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar kontratı olan oyuncunun Zamalek kariyerinde 51 maçta 19 golü bulunuyor. Öte yandan daha önce kulüp başkanı Mortada Mansour, oyuncuyu Türk takımlarına satmayacağını açıklarken geçtiğimiz ay Spor Bakanlığı tarafından yolsuzluk gerekçesi ile görevden alınmıştı.
SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DEN İRFAN CAN İÇİN MARCAO AYARI!
Türkiye spor gündeminin en önemli transfer gündemini Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oluşturuyor. Beşiktaş bilindiği gibi artık Mandzukic transferinden vazgeçti.
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, milli yıldız İrfan Can Kahveci'yi özellikle istiyor. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, dünkü basın toplantısında İrfan Can transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü açıkladı.
8 milyon Euro değer biçilen İrfan Can Kahveci'nin bedeli, Galatasaray'ın Marcao'yu 13 milyon Euro'ya satmadık açıklaması sonrası aynı değere yükseltildi.
Başakşehir'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği İrfan Can Kahveci'nin fiyatını bir anda 13 milyon Euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı. Galatasaray'la geçen hafta transfer pazarlığına oturan Göksel Gümüşdağ, bonservis verecek parası olmayan sarı-kırmızılı kulübün Diagne, Luyindama ve Babel'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.
Galatasaray ise takımın en değerli oyuncusu Marcao için "Sezon başında 13 milyon Euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız" cevabını verdi. Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri İrfan Can'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun ısrarla Galatasaray'a gitmek istediğini söylemesi bu transfere açık kapı bırakmaya devam ediyor.