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Son dakika: ekibi 'dan Abdülkadir Ömür'e talip oldu!

Bordo-mavili takımın ile oynadığı maçta performansı ile yeniden yıldızı parlayan Abdülkadir Ömür için İtalyanlar hemen transfer vurgusu yaptı. İtalyan taraftarlar, ’in yerine Abdülkadir Ömür’ün alınması gerektiğini belirtti.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 17.1.2021 18:11 Son Güncelleme: 17.1.2021 18:30 ABONE OL
Son dakika: Serie A ekibi Atalanta Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e talip oldu!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra sağ kanattan alınarak ofansif orta sahada oynatılmaya başlayan Abdülkadir Ömür eski formuna geri dönüşünün de sinyallerini vermeye başladı.

Antalyaspor maçında takımın en istekli oyuncuları arasında yer alan ve maç içerisinde yaptığı hareketlerle teknik kapasitesinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyan Abdülkadir Ömür için İtalyanlardan ilginç iddialar ortaya atıldı.

Sezon başında da Abdülkadir Ömür'ü kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bonservis bedeli yetersiz görülen Atalanta kulübünün taraftarları Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti.

Özellikle kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Abdülkadir Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, oyuncunun genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı.

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Son dakika: Serie A ekibi Atalanta Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e talip oldu!
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