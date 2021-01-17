Ünlüler de Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanına ortak oldu! Saba Tümer, Burak Güngör, Ferah Zeydan, Aynur Aydın, Aydilge...

Beşiktaş - Galatasaray derbisine saatler kaldı. saat 19:00'da başlayacak olan derbiyi kimin kazanacağı merak konusu. Kar yağışı altında oynanması beklenen bu zorlu maçın heyecanına ünlü isimler de Sabah.com.tr ile paylaştıkları videolarla ortak oldu. İşte çekilen o videolar ve ünlülerin skor tahmini...

ÜNLÜ ŞARKICI AYNUR AYDIN, KRİTİK BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE MAÇ TAHMİNİNDE BULUNDU

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, derbi maçının skorunu tahmin ederek, "Beşiktaş - Galatsaray derbisini benim tahminim 1-0 Beşiktaş kazanır" dedi.

Aynur Aydın Beşiktaş - Galatasaray maçı için skor tahmininde bulundu! "Bence..." | Video

YOUTUBE FENOMENİ BURAK GÜNGÖRE'DEN DERBİ TAHMİNİ

YouTube fenomeni Burak Güngör, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sabah.com.tr'ye değerlendirdi. "Beşiktaş - Galatasaray maçı bence 2-2 berabere biter. Beşiktaş çok formda ama Galatasaray da büyük maçları oynamayı biliyor. İnşallah tertemiz bir maç olur."

Youtube fenomeni Burak Güngör: "Benim tahminim maç 2-2 biter..." | Video

ÜNLÜ MÜZİSYEN FERAH ZEYDAN'DAN SKOR TAHMİNİ

Ünlü müzisyen de derbi heyecanın ortak oldu ve skor tahmininde bulunarak, "Oynanacak büyük derbi maçında bence Galatasaray 2-1 maçı kazanacaktır." dedi.

Ünlü müzisyen Ferah Zeydan; Beşiktaş - Galatasaray maçıyla ilgili tahminde bulundu | Video

AYDİLGE'DEN BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI TAHMİNİ

Aydilge de derbinin heyecanına ortak oldu ve skor tahminin bulundu. "Dört dörtlük bir maç olsun istiyorum. Bu yüzden 4 tane Beşiktaş ve 4 tane de Galatasaray atsın ve sonuç da 4-4 olsun." dedi.

Aydilge'den Beşiktaş - Galatasaray maçı tahmini... | Video

ÜNLÜ TELEVİYONCU SABA TÜMER DERBİ SKORUNU TAHMİN ETTİ

Ünlü televizyon sunucusu Saba Tümer de Beşiktaş - Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. Saba Tümer, "Derbinin skor tahmini 1-0 Galatasaray kazanır. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Ünlü televizyoncu Saba Tümer, Beşiktaş - Galatasaray maçı için tahminde bulundu | Video