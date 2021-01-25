Maçlar seyircili oynanacak mı? Mesut Özil transferi... TFF Başkanı Nihat Özdemir'den SABAH'a özel açıklamalar...

"SOSYAL MEDYADA YAZILANLARLA İLGİLENMİYORUM"

"TFF Başkanı olarak sosyal medyada futbol-siyaset ilişkisi üzerinden eleştirilerin hedefi oluyorsunuz..."

"Burası bağımsız ve özerk bir federasyon. Ben de buranın başkanıyım. Ancak aldığımız her kararın, attığımız her adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri ile çelişmemesi lazım. Başkan olarak devletimizin kurumlarıyla iletişim halinde olmak, iyi ilişkiler kurmak son derece normal bir durum. Sosyal medyada yazılanlara bakarsam ben TFF'yi yönetemem. O yüzden ilgilenmiyorum yazılanlarla. Aldığımız kararların tümünü TFF'de tartışarak alıyoruz. Hiçbir kararımızda sosyal medyada yazılanların etkisi olmaz, olamaz da."

"LİMİTİNİ AŞANA PUAN SİLMEYE KADAR GİDEN YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ"

"Dört büyüklerin borçları katlanarak artıyor. Bu sıkıntılı sürece nasıl bakıyorsunuz?"

"Göreve gelince Takım Harcama Limitleri uygulamasını getirdik. İki sezondur uyguluyoruz. UEFA da bunu tavsiye ediyor ve uygulamalarımızı takdir ediyor. Limitlerini aşan kulüplere puan silmeye kadar giden yaptırımlar uyguluyoruz. Hangi takım olursa olsun... Burada tabii ki yeniden yapılandırma sürecinin içindeyiz. Bunu bankalar birliği ve kulüplerimizle görüşerek harcama limitleri oluşturduk. Burada amacımız kulüplerimizi mali bir disiplin altına almak."

"PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KAYIPLARIMIZI HIZLA TOPARLAYACAĞIZ"

"Ülkemizin salgın sürecindeki ekonomi politikalarını nasıl buluyorsunuz?"

"Ben Türkiye'nin temel dinamiklerine ve potansiyeline inanmış biriyim. Bu sıkıntılı dönemden hızla çıkacağımızı düşünüyorum. Özellikle aşının bulunması umut yarattı. Türkiye gerek genç nüfusu, gerek eğitimli iş gücü ve coğrafi konumu sayesinde müthiş bir potansiyel barındırıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu potansiyeli sayesinde pandemi dönemindeki kayıplarını hızla toparlayacağına inanıyorum."

"MESUT ÖZİL'E SİYASİ SEBEPLERDEN DOLAYI AĞIR UYGULAMALARDA BULUNULDU"

"Bu, çok büyük bir transfer. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da yankı uyandırdı. Ligimizin marka değeri açısından, dünyaca ünlü bir futbolcunun burada forma giyecek olması futbolumuza katkı sağlayacak. Mesut'a, siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu. Milli takıma alınmadı, en son Arsenal'de kadroya alınmadı. Bu kadar yetenekli bir futbolcu, uzun süre futboldan uzaklaştırıldı."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için değil mi?"

"Evet. Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular. Bu duruma çok üzülmüştüm. Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim. Mesut, çok başarılı bir futbolcu. Ümit ediyorum, kısa zamanda maç eksikliğini tamamlar, ligimizde oynamaya başlar."