Son dakika: DeAndre Yedlin Galatasaray'da

Son dakika: Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Galatasaray'da yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Halil Dervişoğlu, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in ardından Yedlin'i de kadrosuna kattı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newscastle United'da forma giyen DeAndre Yedlin, Galatasaray'ın yeni sağ beki oldu. Başarılı oyuncu ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.