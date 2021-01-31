Son dakika: DeAndre Yedlin Galatasaray'da

Son dakika: Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Galatasaray'da yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Halil Dervişoğlu, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in ardından Yedlin'i de kadrosuna kattı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newscastle United'da forma giyen DeAndre Yedlin, Galatasaray'ın yeni sağ beki oldu. Başarılı oyuncu ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.
Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Omar'ın talihsiz bir kaza sonucu yeşil sahalardan uzak kalması sonucunda Terim'in raporuyla sağ bek transferi de bitmiş oldu.
KAP'a yapılan açıklama şöyle: Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Öte yandan Galatasaray, Benfica'dan genç orta saha Gedson Fernandes'i de transfer etti.