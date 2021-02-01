Son dakika: Galatasaray'dan son gün bombaları! Mohamed, Yedlin, Fernandes...

OMAR'IN SAKATLIĞI SONRASI YEDLIN...

Sarı-kırmızılı camia yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan Omar talihsiz sakatlığıyla adeta şoke olmuştu. Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Norveçli sağ bek ameliyat oldu ve sezonun geri kalanında takımını yalnız bırakacak. Bu talihsiz sakatlığın ardından çalışmalara başlayan Aslan, sağ bek bölgesine takviye yaptı.

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."