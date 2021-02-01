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Son dakika: 'dan son gün bombaları! Mohamed, Yedlin, ...

Son dakika transfer haberi... 'de 42 puanla zirveyi takip eden , bir yandan şampiyonluk yarışını kovalarken bir yandan da kadrosunu yeni isimlerle takviye etti. Geçen hafta ve 'yu alan sarı-kırmızılı takım, transferin bitimine sayılı saatler kala 3 yıldızla anlaştı. 'in raporu doğrultusunda Diagne'nin yerin Mohamed, yılbaşında talihsiz bir sakatlık yaşayan Omar'ın yerine Yedlin alındı. İki oyuncu da İstanbul'a geldi. Aslan son olarak ise orta sahaya 'i transfer etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.2.2021 10:10 Son Güncelleme: 1.2.2021 10:13 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan son gün bombaları! Mohamed, Yedlin, Fernandes...

SON DAKİKA: Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, 5 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda harekete geçen yönetim, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Yedlin, Mohamed ve Fernandes'i takıma kazandırdı. Cimbom Mohamed ve Yedlin'i dün gece İstanbul'a getirirken, Fernandes ise bugün gelecek.

DIAGNE'NİN YERİNE MOHAMED GELDİ...

Galatasaray, ilk yarının en iyileri arasında yer almasına rağmen Diagne'yi İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladı. Sarı-kırmızılı takım Senegalli ismin yerine Fatih Terim'in çok istediği Mısırlı Mohamed'i transfer etti.

Cimbom, Mostafa Mohamed'i 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduruyor. 23 yaşındaki golcü dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

OMAR'IN SAKATLIĞI SONRASI YEDLIN...

Sarı-kırmızılı camia yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan Omar talihsiz sakatlığıyla adeta şoke olmuştu. Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Norveçli sağ bek ameliyat oldu ve sezonun geri kalanında takımını yalnız bırakacak. Bu talihsiz sakatlığın ardından çalışmalara başlayan Aslan, sağ bek bölgesine takviye yaptı.

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yedlin de Mohamed gibi dün İstanbul'a geldi ve bugün imzayı atacak.

İRFAN CAN OLMADI FERNANDES ALINDI...

Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki 1 numaralı gündem maddesi İrfan Can Kahveci'ydi. Fatih Terim'in milli oyuncuyu istediğini açıklamasından sonra başlayan sürece Fenerbahçe de dahil oldu. Ezeli rakiplerin kıyasıya yarışını sarı-lacivertli takım kazandı ve İrfan Fenerbahçe'ye imza attı.

Galatasaray, İrfan Can için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da bonservisi Benfica'da bulunan ancak Tottenham'da kiralık oynayan Gedson Fernandes'le de temas halindeydi. Aslan, İrfan Can transferi yatınca Fernandes'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan KAP'a şu açıklama yapıldı: Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

KOVID TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunu öğrenir öğrenmez harekete geçen sarı-kırmızılı yetkililer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile iletişim kurdu ve ambulans uçak ricasında bulundu. Gedson Fernandes'in bugün İstanbul'da olacağı ve transferin tamamlanacağı öğrenildi.

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Son dakika: Galatasaray'dan son gün bombaları! Mohamed, Yedlin, Fernandes...
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